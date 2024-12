セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「デイジーダック」 寝そべり 赤いほっぺ Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「デイジーダック」 寝そべり 赤いほっぺ Lぬいぐるみ

登場時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約21×34×21cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

1月9日は「デイジーダック」のスクリーンデビューの日!

スクリーンデビューの日を記念した、「デイジーダック」の“寝そべり”ぬいぐるみが“赤いほっぺ”シリーズで登場します。

ほんのり赤く染まったかわいいほっぺがポイント。

チャームポイントのカールした長いまつ毛も再現されています。

ずっと触っていたくなる、ふわふわの触り心地の生地で仕上げられたプライズです。

1月9日に迎える「デイジーダック」のスクリーンデビューを記念したぬいぐるみ。

セガプライズの「デイジーダック」 寝そべり 赤いほっぺ Lぬいぐるみは、2024年12月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

※「寝そべり」はセガの登録商標です

