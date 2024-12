ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月26日から全国のゲームセンターなどに順次登場する『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年12月26日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、2024年12月もセガプライズから続々登場!

ハンバーガーやポテトを持った「アンパンマン」たちのぬいぐるみやねそべりポーズのぬいぐるみ、リュック型のポーチの3種がラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ ハンバーガー屋さんぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、コキンちゃん、メロンパンナちゃん、ハンバーガーキッド)

「アンパンマン」となかまたちがハンバーガー屋さんの姿をした、ふわふわのぬいぐるみ。

ハンバーガーやポテト、ドリンクを手に持っているデザインです。

せいぶのまちを守る正義の味方「ハンバーガーキッド」も登場します。

それいけ!アンパンマン ねそべりポーズぬいぐるみL Ver.4

サイズ:全長約19×28×14cm

種類:全2種(アンパンマン、メロンパンナちゃん)

「アンパンマン」と「メロンパンナちゃん」がねそべりポーズをした、かわいいぬいぐるみ。

手足を広げながらにっこり笑う、お揃いで並べたくなるデザインです。

それいけ!アンパンマン アップリケミニリュックポーチ

サイズ:全長約7×3×9cm

種類:全4種(アンパンマン、めいけんチーズ、ドキンちゃん、コキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちの大きなアップリケがかわいい、リュック型のミニポーチ。

リュック本体は、バイカラーでポップな色の組み合わせがポイントです。

マジックテープで留められた蓋を開けると、お菓子や小物類が入れられます。

「アンパンマン」たちのかわいいぬいぐるみや雑貨など全3種がラインナップ。

2024年12月26日より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

