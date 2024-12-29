ÀéÍÕ¤¬¾¾ËÜÂàÃÄ¤Î25ºÐGKÇö°æÇÆÅÍ¤ò³ÍÆÀ¡ª º£µ¨¤Ï¹Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¡×
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï29Æü¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿GKÇö°æÇÆÅÍ(25)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Çö°æ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é2022Ç¯¤Ë¾¾ËÜ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¹Åç¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Æü¤Ë¤Ï¹Åç¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ½ªÎ»¤È¾¾ËÜ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¡£J1¾º³Ê¤òÁÀ¤¦ÀéÍÕÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Çö°æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Çö°æÇÆÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹‼︎¡¡Á´°÷¤ÇJ1¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Çö°æ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é2022Ç¯¤Ë¾¾ËÜ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¹Åç¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Æü¤Ë¤Ï¹Åç¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ½ªÎ»¤È¾¾ËÜ¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬È¯É½¡£J1¾º³Ê¤òÁÀ¤¦ÀéÍÕÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Çö°æ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Çö°æÇÆÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹‼︎¡¡Á´°÷¤ÇJ1¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×