¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÂìÀîÆó¡¡Áª¼ê¸¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê¾¡Íø¡Ä»³Íü³Ø±¡¤Ë£²¡½£±¡¡£Ð£Ë¤«¤éÇØÈÖ£±£°»°Âð¤¬·è¾¡ÅÀ
¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë£²¡½£±»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¡Ê£²£¹Æü¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä¡Ë
¡¡£³Âç²ñ¤Ö¤ê£²£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÂìÀîÆó¤Ï»³Íü³Ø±¡¤Ë£²¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂìÀîÆó¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾£²£´Ê¬¡¢£Ä£Æ¼ò°æÍªÍø¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤«¤é¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿£Í£Æ¼£ÉôæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï£Ç£Ë¤Î±¦¤òÈ´¤±¡¢ÂìÀîÆó¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»³Íü³Ø±¡¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é£Ä£Æ¾®Ìø·øÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢£Í£Æ°¤Éô³¤æÆ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¡£¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Î£Æ£×¾®²Ï¸¶±ÍÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÄÀ¤áÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤ËÂìÀîÆó¤¬£Ð£Ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£°ÈÖ¤Î»°ÂðÂ¢¥Î½õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£