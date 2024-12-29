Å¹ÊÞ·ó½»Âð¤Ç²Ð»ö ¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¡¡º´²ì¡¦ÍÅÄÄ®
29ÆüÌ¤ÌÀ¡¢º´²ì¸©ÍÅÄÄ®¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢º´²ì¸©ÍÅÄÄ®ÃæÃ®¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É4Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ·ó½»Âð¤ò¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï¡¢ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤ÏËÜ»³Ë¤µ¤ó(75¡Ë¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬ËÜ»³¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£