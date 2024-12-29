ËÌÄ«Á¯¤Î¾ïÍÑ²ñµÄ ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñ³ÈÂçÁí²ñ³«ºÅ¡¢¶âÀµÁí½ñµ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¤âÈ¿Æ°Åª¹ñ²È¡×¡¡¡ÖºÇ¤â¶¯¹Å¤ÊÂÐÊÆÂÐ±þÀïÎ¬¡×¼¨¤¹
ËÌÄ«Á¯¤Ç¡¢½ÅÍ×À¯ºö¤ò·è¤á¤ëÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÃæ±û°Ñ°÷²ñ³ÈÂçÁí²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖºÇ¤â¶¯¹Å¤ÊÂÐ±þÀïÎ¬¡×¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï29Æü¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤ÎÃæ±û°Ñ°÷²ñ³ÈÂçÁí²ñ¤¬23Æü¤«¤é27Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«¤«¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁí³ç¤äÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤¬µÄÂê¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÂÐ³°ÀïÎ¬¤ÎÁí³ç¤äÊý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏºÇ¤âÈ¿Æ°Åª¹ñ²È¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¤¬¡Ö¿¯Î¬Åª¤Ê³Ë·³»ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆËÄÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ°Äì¤·¤¿È¿¶¦Á°¾¥´ðÃÏ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¹ñ±×¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤ºÇ¤â¶¯¹Å¤ÊÂÐÊÆÂÐ±þÀïÎ¬¡×¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤ä·³»öÄå»¡±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö¤âµÄÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼óÁê¤Ë¤Ï¶âÆÁ·±»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÅÞ¤ÎÉû±¡Ä¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ËÑÂÙÀ®»á¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÑ»á¤ÏµîÇ¯¡¢¶âÁí½ñµ¤È¤È¤â¤Ë¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÁí½ñµ¤Î¼çÍ×³èÆ°¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¿ºÇÂ¦¶á¤Î1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¹©¾ì,
»ûÅÄ²°,
³ùÁÒ,
¥À¥¤¥¹,
²£ÉÍ,
¾²ÃÈË¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È