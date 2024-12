ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月26日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ハリー・ポッター / ファンタスティック・ビースト マスコット 〜魔法動物〜」を紹介します!

セガプライズ「ハリー・ポッター / ファンタスティック・ビースト マスコット 〜魔法動物〜」

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約6×6×10cm

種類:全3種(ヘドウィグ、ピグミーパフ、ニフラー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する「ハリー・ポッター / ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズから、人気の「魔法動物」たちをデザインしたマスコットが登場!

「ハリー・ポッター」の相棒である、白フクロウの「ヘドウィグ」は、きりりと引き締まった目元が印象的です。

さらにふわふわの毛玉のような、ピンクの体が愛らしい「ピグミーパフ」もラインナップ。

「ファンタスティック・ビースト」シリーズでも大活躍する、キラキラ光るものが好きな「ニフラー」も展開されます。

ずっと撫でていたくなるかわいらしさに仕上げられた、魔法動物たちのプライズです☆

「ハリー・ポッター」シリーズと「ファンタスティック・ビースト」シリーズでおなじみの魔法動物たちをデザインした、手の平サイズのマスコット。

「ハリー・ポッター / ファンタスティック・ビースト マスコット 〜魔法動物〜」は、2024年12月26日より全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

