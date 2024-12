ÀÄ¿¹¸©³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡ªÆ»¤Î±Ø±üÆþÀ¥¡Ö±üÆþÀ¥¤«¤Þ¤¯¤é¥É¡¼¥à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×

道の駅奥入瀬にて2024年12月22日(日)より、2024年で3期目となる「奥入瀬かまくらドームレストラン」をオープン。

道の駅奥入瀬にて2024年12月22日(日)より、2024年で3期目となる「奥入瀬かまくらドームレストラン」をオープンしました。

1. 奥入瀬かまくらドームレストランについて

白銀、地吹雪といった青森らしい風景を楽しみながら食事を提供する冬季限定のレストランです。

雪国らしいかまくらを連想するドーム空間で地元 十和田・青森県各地の食材をふんだんに使用した「ブルワリー直営レストランのオリジナルランチ」「県産りんごづくしのアフタヌーンティー」を提供します。

ドームごとに1組完全貸し切りのプライベート空間でランチやアフタヌーンティーを楽しみながら、目の前に広がる白銀の風景を存分に楽めます。

国外からのインバウンド需要の急増も背景に、改めて日本国内の自然環境を中心とする観光資源が注目されています。

*食事内容(コース内容)

■ランチ

時間 :11:00〜13:00、11:30〜13:30

料金 :(1) ワンドリンク付きプラン 6,000円(税込)

(2) 奥入瀬ビール付飲み放題プラン 8,000円(税込)

定員 :4名

予約 :毎日時間帯毎に1組限定(2日前までにWEBにて要予約)

メニュー:下記の2種類のコースより選べます。

・奥入瀬ガーリックポークと青森県産和牛の選べる!2色しゃぶしゃぶ

・青森県産魚介のうまみたっぷりアクアパッツァパスタ

<コースランチ提供ブランド>

「OIRASE BEER Brewery & Restaurant」

OIRASE BEERのブルワリーに併設された直営のレストラン。

醸造所を間近で見ながら、天井が高く、光がよく入る居心地の良い空間で、OIRASE BEERの生ビールと、津軽地方の津軽金山焼でつくられたピザ専用の薪窯で焼き上げられる石窯ピザを中心とした、青森県産食材の特徴を生かしたビールにマッチする料理を提供しています。

■アフタヌーンティー

時間 :14:00〜15:30、14:30〜16:00

料金 :4,800円(税込)

定員 :4名

予約 :毎日時間帯毎1組限定(2日前までにWEBにて要予約)

メニュー :Apple Afternoon Tea〜あら、りんご。

で味わう青森の感覚〜

オプション:メニューのりんご飴を自分で飴付けできる「りんご飴体験プラン」

※+500円(税込)でりんご飴体験が可能です。

<アフタヌーンティー提供ブランド>

「あら、りんご。」

「青森りんごを五感で楽しむ」をテーマに、青森りんごの魅力・可能性を探求・発信するブランドです。

りんご飴、アップルパイの他、青森りんごを使用したこだわりスイーツをはじめ、りんごジュース、りんごジャム、りんご酢、りんご雑貨などを取り扱っており、青森県内では、4店舗展開しています。

公式サイト: https://alaringo.com/

*予約方法

下記URLより2日前までにお申し込みください。

公式サイト: https://oirase.beer/kamakura/

