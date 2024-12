愛知の知多牛バーガーやご当地グルメ佐世保バーガーなどハンバーガー集結！第1回中京競馬

JRA中京競馬場(愛知県豊明市)は、1月5日(日)から「第1回中京競馬」を開催します。

第1回中京競馬

2025年の年始開催に相応しいイベントが多数用意されています。

■豪華タレントトークショー

1月5日(日)スポーツニッポン賞京都金杯(GIII)当日は俳優として映画、ドラマなどで大活躍中の前田敦子、1月19日(日)日経新春杯(GII)当日は映画やドラマで大活躍中の市原隼人、26日(日)プロキオンステークス(GII)当日には愛知県小牧市出身の人気芸人 井戸田潤を招き、トークショーを行います。

前田敦子

市原隼人

井戸田潤

■グルメイベント

1月5日(日)から13日(祝・月)はグルメイベント「ハンバーガーフェス」を開催。

地元愛知の知多牛バーガーやご当地グルメ佐世保バーガー、飛騨牛バーガー、ソフトシェルクラブを丸々1匹使用した丸ごと!!カニバーガーなど、魅力的なハンバーガーが中京競馬場に勢揃いします。

ハンバーガーフェス

■抽選会イベント

1月12日(日)にはJRA2025年プロモーションのキャッチコピーロゴがデザインされたオリジナルグッズなど素敵な賞品が500名様に当たる「Hello, Special Times. 抽選会」を行います。

他にも5日(日)には食堂・売店で使えるクーポンが当たる「新春お年玉抽選会」、11日(土)、18日(土)、25日(土)には実際にレースで使用されたゼッケンが当たる抽選会を行います。

Hello, Special Times. 抽選会

■お子さまイベント

お子さまに大人気のキャラクターショーや、週替わりで工作が楽しめるワークショップ、レース後の表彰式でプレゼンターを務めていただくお子さまプレゼンター企画など、ご家族でのお出かけスポットとしても楽しめるイベントを用意。

仮面ライダーガヴ ショー(観覧無料)

わんだふるぷりきゅあ! ショー(観覧無料)

クロミ・ザ・ステージ(観覧無料)

このほかにも、2025年を祝してお年賀タオルの無料配布や、新春の運試しができるおみくじ馬券の販売、寒い冬でもぽかぽか温まる足湯エリア「中京の湯」など、どなたも楽しめるイベントを用意されました。

1月5日(日)のスポーツニッポン賞京都金杯(GIII)や1月13日(祝・月)の日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII)、1月19日(日)の日経新春杯(GII)といった例年、京都競馬場で開催しているレースが中京競馬場で行われます。

