リッチに「NMN」を摂取！ハーバー研究所『若々源』

ハーバー研究所は、身体の美容と健康維持に必要な栄養素として注目を集める成分「NMN」(ニコチンアミドモノヌクレオチドの略称)を配合した『若々源(わかわかげん)』を、2025年1月20日(月)より、全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『若々源』

発売日 :2025年1月20日(月)

内容量 :40.8g【0.34g(内容物0.28g)】×120粒/約30日分

価格 :29,700円(税込)

一日摂取目安量:4粒

摂取の方法 :1日4粒を目安に水などと一緒にお召し上がりください。

賞味期限 :2年

ハーバー研究所は、身体の美容と健康維持に必要な栄養素として注目を集める成分「NMN」(ニコチンアミドモノヌクレオチドの略称)を配合した『若々源(わかわかげん)』を、2025年1月20日(月)より、全国のショップハーバーにて、数量限定で発売。

「NMN」は体内でビタミンB群のビタミンB3などから作られる栄養素。

体内で補酵素NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)に変換され、身体の美容と健康維持に必要な栄養素として使われていますが、加齢と共に減少することが知られています。

「NMN」は普段摂取する食品にも含まれていますが、微量なため、サプリメントで補うことが効率的です。

ハーバーの『若々源』は純度99%以上の高純度な「NMN」を採用し、1日(4粒)あたり500mg配合。

さらに滋養強壮、体力回復、疲労回復などの伝統生薬として知られる「黒ウコンエキス」をプラス。

効率的にエイジングケア※をサポートします。

また、皮膚や粘膜の健康維持を助ける「ビオチン」を配合した栄養機能食品です。

サプリメントで効率的にインナーケアを。

いつまでも若々しく、美しく、健やかな毎日を過ごしたい方におすすめです。

≪ハーバー 内外美容(R)≫

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。

ハーバーは創業以来、美しさには内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。

美と健康は切り離して考えることはできません。

肌の美しさも同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。

≪商品特長≫

1. 若々しさの源として注目の素材「NMN」(ニコチンアミドモノヌクレオチドの略称)を配合したサプリメント。

ハーバーこだわりの高純度(純度99%以上)の「NMN」を使用しいつまでも若々しく、より美しく、より輝きたい方へ。

2. 1日(4粒)あたり500mg配合で、リッチに「NMN」を摂取できます。

3. NMNと相性の良い「黒ウコンエキス」をプラスし、効率的にエイジングケア※をサポートします。

4. ビタミンB群に属する水溶性ビタミンのビオチンを配合。

年齢を感じやすい肌、髪、爪などの健康をサポートします。

若々源 GMP製品ロゴ入

こんな方におすすめ

・若々しく過ごしたい

・毎日を元気に楽しみたい

・健やかな毎日を過ごしたい

・エイジングが気になる方

【栄養機能食品(ビオチン)】

本品にはビオチンが含まれます。

ビオチンは皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

≪栄養成分表示 [4粒(1.36g)当たり]≫

エネルギー 4.1kcal、たんぱく質 0.27g、脂質 0.019g、炭水化物 0.94g、食塩相当量 0.0011g、ビオチン 400マイクログラム(800%)

β-NMN 500mg

()内は、1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合

≪原材料名≫

β-NMN(国内製造)、黒ウコン抽出物(黒ウコン抽出物、デキストリン)/セルロース、HPMC、ステアリン酸カルシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、微粒二酸化ケイ素、着色料(二酸化チタン)、ビオチン

≪保存方法≫

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。

≪摂取上の注意≫

※一日の摂取目安量を守ってください。

※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

※体質に合わない場合は使用をおやめください。

場合によっては医師にご相談ください。

※食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名を確認してください。

※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。

※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

※本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

※年齢に応じたお手入れ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リッチに「NMN」を摂取!ハーバー研究所『若々源』 appeared first on Dtimes.