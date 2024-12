東武百貨店 池袋本店では、2025年1月9日(木)から26日(日)までの18日間「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 :2025年1月9日(木)〜26日(日)

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数 :約90店舗※初出店5店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店します。

「第40回 十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した「十勝和牛」や、ブランド鮭「雄宝(ゆうほう)」のお弁当、北海道産熟成さつまいものパイや、道産牛乳のパフェなど、厳選素材を使用した東武限定品が集います。

さらに今回は、バイヤー念願の初出店の店舗も登場。

イチオシのおむすび、スイーツを味わえます。

その他、握りたてのお寿司や東武限定のお惣菜、身体温まる出来立てのラーメンなど北海道のグルメが目白押しです。

[1週目:2025年1月9日(木)〜17日(金)、2週目:1月18日(土)〜26日(日)]

◆厳選素材を使用した東武限定品!素材の旨みを存分に堪能できる

【札幌豊平館厨房】「第40回 十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛 王様ステーキ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【札幌豊平館厨房】

「第40回 十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛 王様ステーキ弁当」

29,160円(1折)《販売予定50点》

帯広にて開催された品評会「第40回 十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した十勝和牛の、希少部位「ヒレ」「サーロイン」を使用。

特製の昆布ダシで熟成させた贅沢な一折。

【本間松藏商店】「五四〇&新じゃが じゃがバター食べ比べセット」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ]

【本間松藏商店】

「五四〇&新じゃが じゃがバター食べ比べセット」

701円(1セット)《各日数量限定》※単品での販売はございません。

倶知安じゃが(とうや)を「雪室貯蔵」で540日熟成させたじゃがいも。

普段は、提携先の飲食店のみでの取り扱いだが、今回特別に限定販売。

さつまいものような甘みを楽しめる。

〈出店期間:1月17日(金)まで〉

【北海鮮 海の里】「ブランド鮭『雄宝』弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【北海鮮 海の里】

「ブランド鮭『雄宝』弁当」

2,970円(1折)《各日販売予定40点》

脂の乗った天然銀毛鮭“雄宝”と、雄宝いくら、泊りサーモンを乗せた贅沢な鮭弁当。

〈販売期間:1月17日(金)まで〉

【お菓子のほんだ】「焼き芋スイートポテトパイ」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【お菓子のほんだ】

「焼き芋スイートポテトパイ」

697円(1個)《各日数量限定》

北海道の香西農園でしか栽培されていないブランドさつまいも「紅甘雪」を使用。

なめらかで上品な甘さのさつまいもが、焼きたてのサクサクパイとマッチ。

〈出店期間:1月17日(金)まで〉

◆初企画 選べるお寿司

【幸寿司】「選べるにぎり 幸せの小箱」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【幸寿司】

「選べるにぎり 幸せの小箱」

972円〜(3貫)※購入は3貫から

握りたてのお寿司の中から好きなネタを選んで、オリジナルの1折を作れる。

〈販売期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

◆バイヤー念願!初出店の店舗 交渉を重ねた2店舗がついに登場

【亀太郎】「秋鮭と筋子の親子おむすび」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【亀太郎】

「秋鮭と筋子の親子おむすび」

789円(1個)《各日数量限定》

「鮭乃丸亀」が開業した鮭まぶしおむすびのテイクアウト専門店。

秋鮭と塩筋子を北海道産のお米で握った親子おむすび。

塩筋子は羅臼産秋鮭子を昔ながらの製法で本漬けしたこだわりの味。

〈出店期間:1月17日(金)まで〉

【furano bijou(フラノビジュー)】 左「パティシエのバニラソフトクリーム(焼きたてクッキーのせ)」 右「富良野小麦のシュークリーム」

[ 初出店 ] [ 実演 ]

【furano bijou(フラノビジュー)】

左「パティシエのバニラソフトクリーム(焼きたてクッキーのせ)」

イートイン 583円(1個)《各日数量限定》

地元直送の搾りたて生乳にバニラを加えて、自店で製造したソフトクリーム。

富良野産小麦を使用した塩味がアクセントのクッキーを添えた一品。

右「富良野小麦のシュークリーム」

399円(1個)《各日数量限定》

生地に富良野産小麦と地元直送の牛乳を使用。

クッキーを乗せてザクザク食感に焼き上げ、中には道産生乳のクリームがたっぷり入ったシュークリーム。

〈出店期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

◆東武限定の肉弁当・海鮮弁当 十勝和牛や豚、北海道産の海鮮を楽しめる

【札幌豊平館厨房】「昆布熟成 十勝和牛チャンピオンロースステーキ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【札幌豊平館厨房】

「昆布熟成 十勝和牛チャンピオンロースステーキ弁当」

3,780円(1折)《数量限定》

「第40回 十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した十勝和牛のロースを使用した年に1度しか味わえない逸品。

【掛村】「十勝産豚食べ比べ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【掛村】

「十勝産豚食べ比べ弁当」

2,268円(1折)《各日販売予定50点》

十勝産豚をバラ、ロース、ジンギスカン、ハンバーグで食べ比べができる。

おかずの野菜も、北海道産の越冬じゃがいもや長芋などを使用。

〈販売期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

【蔵】「あわびとボタン海老の贅沢弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【蔵】

「あわびとボタン海老の贅沢弁当」

3,240円(1折)《各日販売予定80点》

北海道産のあわびや、特大ボタン海老、帆立、カブトサーモンなどをのせたボリューム満点の海鮮弁当。

【うに専門店 世壱屋】「島うに食べ比べ弁当」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【うに専門店 世壱屋】

「島うに食べ比べ弁当」

6,480円(1折)《各日販売予定20点》

礼文島産バフンうに2種と奥尻産ムラサキうにの計3種類を食べ比べできる、うに尽くしの一品。

〈販売期間:1月17日(金)まで〉

【寿司料理 谷ふじ】「宝来小町」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【寿司料理 谷ふじ】

「宝来小町」

2,484円(1折)《各日販売予定80点》

海峡産本マグロをメインに、函館産のイカや平目、ズワイガニやいくらを楽しめる寿司屋こだわりの海鮮弁当。

〈販売期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

◆東武限定の乳スイーツ なめらかでコクのある味わい

【とみたメロンハウス】「ふらのメロンシュークリーム」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【とみたメロンハウス】

「ふらのメロンシュークリーム」

486円(1個)《各日数量限定》

店内で焼き上げたシュー生地に、たっぷりの生クリームと完熟富良野メロンの蜜漬け、メロンチョコをトッピング。

【菓子工房フラノデリス】「ドゥーブルフロマージュプリン」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【菓子工房フラノデリス】

「ドゥーブルフロマージュプリン」

各501円(プレーン・チョコ/1個)《各日数量限定》

道産牛乳のベイクドチーズケーキ、プリンババロア、マスカルポーネチーズムースを3層にし、一瓶で味わえる一品。

〈販売期間:1月17日(金)まで〉

【かふぇあま屋 NISEKO】「NISEKO 雪どけフレンチトースト あんバター」

[ 東武限定品 ]

【かふぇあま屋 NISEKO】

「NISEKO 雪どけフレンチトースト あんバター」

イートイン 1,100円(1個)《各日数量限定》

道産ソフトと餡、雪どけフレンチトーストと濃厚なバターが相性抜群。

〈出店期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

【円山牛乳販売店】 左「ボンボンプリンパフェ」 右「別海町Wソフトクリームの白いパフェ」

【円山牛乳販売店】

左「ボンボンプリンパフェ」

イートイン1,100円(1個)《各日数量限定》

右「別海町Wソフトクリームの白いパフェ」 [ 東武限定品 ]

イートイン1,401円(1個)

どちらも、全てが北海道産素材を使用して作った濃厚な味わいのパフェ。

〈出店期間:1月18日(土)から26日(日)まで〉

◆東武限定のお惣菜やパン 限定ならではの変わり種

【おやじダイニング】「十勝和牛ビーフシチューコロッケ」

[ 東武限定品 ]

【おやじダイニング】

「十勝和牛ビーフシチューコロッケ」

491円(1個)《各日数量限定》

十勝産の北あかりを使用したコロッケ。

中のビーフシチューには、十勝和牛がたっぷり。

〈販売期間:1月17日(金)まで〉

【イルマットーネアルル】 「こぼれとうきびパン コンポタ 〜十勝ラクレットモールウォッシュチーズがけ〜」

[ 東武限定品 ] [ 実演 ]

【イルマットーネアルル】

「こぼれとうきびパン コンポタ 〜十勝ラクレットモールウォッシュチーズがけ〜」

540円(1個)《各日数量限定》

コーンとコーンポタージュをたっぷりと入れたコンポタパンに、十勝ラクレットモールウォッシュチーズをのせて焼き上げたパン。

◆東武限定のラーメン 期間中入れ替わりで2店舗が登場

【らーめん韋駄天】「韋駄天みそ スペシャル」

[ 初出店 ] [ 東武限定品 ]

【らーめん韋駄天】

「韋駄天みそ スペシャル」

イートイン 1,501円(1杯)《各日数量限定》

3種類のみそと胡麻を練り合わせた甘みとコクのある胡麻みそラーメン。

チャーシューと玉子のトッピングを増量した東武限定の一杯。

〈出店期間:1月15日(水)まで〉

【札幌らーめん輝風】「スペシャルトッピング元祖味噌らーめん」

[ 東武限定品 ]

【札幌らーめん輝風】

「スペシャルトッピング元祖味噌らーめん」

イートイン 1,430円(1杯)《各日数量限定》

自家製チャーシューと低温調理したレアチャーシューや味玉、コーン、のり、メンマをのせたスペシャルトッピングらーめん。

〈出店期間:1月16日(木)から21日(火)まで〉

活きた蟹が入った全長約3mの舟形水槽にも注目!期間中、北海道のご当地キャラクターも登場します

※売切れの際はご容赦ください。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※12月24日(火)時点の内容です。

※一部北海道産以外の素材を使用している場合があります。

