Åß¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»Ï¤Þ¤ë¡¢»²²Ã¥µ¡¼¥¯¥ë¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿
Ç¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤¬Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤Ï¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«ºî¤ÎÆ±¿Í»ï¤ò»ý¤Á´ó¤ëÂ¨Çä²ñ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÊ±¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Î°ÆÆâ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡¢¤ª¤è¤½1Ëü4500¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢É½¸½¤ò¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤¢¤ë¥³¥ß¥±¤Ï30Æü¤Þ¤Ç2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê½½¿ôËü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£