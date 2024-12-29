¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÃË¡É³þÏÂËá¡¢ÂÎÁà¿ÍÀ¸½é¤Î1Ç¯´Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¡ÖÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤¬ÌÜÉ¸¡×
¢£ÂÎÁàÃË»Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¶¯²½¹ç½É¡Ê28Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÃË¡É³þÏÂËá¡¢ÂÎÁà¿ÍÀ¸½é¤Î1Ç¯´Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¡ÖÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤¬ÌÜÉ¸¡×
4Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ø¸þ¤±¤¿ÂÎÁàÃË»Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¹ç½É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¤¿²¬¿µÇ·½õ¡Ê21¡¢ÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶â¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤à15¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£ÍèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤·¤¤±éµ»¹½À®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½ª»Ï¡¢Áª¼ê¤Î¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²¬¤â¡Ö¤â¤¦1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¡Ê¹ç½É¤Ë¡Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿³þÏÂËá¡Ê28¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖEXILE¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇHIRO¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡È¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÃË¡É¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿³þ¤Ï¡¢º£µ¨42¼ïÌÜ¤ËÄ©¤ß¡¢Íî²¼¤ä¥é¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î¸ºÅÀ¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤·¡£ÂÎÁà¿ÍÀ¸20Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ°ìÅÙ¤â¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À®¤·¿ë¤²¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1¤Ä¤Îµ»¤Ë¤âÊ£¿ô¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡¢¤ä¤êÊý¤âA¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢B¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢C¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¢¤ë¡£µÕ¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤ä¤êÊý¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢1¤Ä¤Îµ»¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÀª¤¤¤Ç¡ÊÂÎÁà¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ê¼þ¤ê¤«¤é¡Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»þ¤Ë¸À¸ì²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤â¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Îý½¬¤«¤é´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÂçµÏ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£Ç¯°ìÈÖ¼ºÇÔ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¦NHKÇÕ1ÆüÌÜ¤ÎÅ´ËÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¡ÊEÆñÅÙ¤Î¡Ë¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ê¸åÊý¤«¤«¤¨¹þ¤ß2²óÃèÊÖ¤ê1²ó¤Ò¤Í¤ê¡Ë¤¬¶á¤Å¤¤¹¤®¤Æ´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤òÈ´¤¯¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Îµ»½Ñ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈA¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òB¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ2ÆüÌÜ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢´°àú¤Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤ÆÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ºÇÔ¤Î²ÄÇ½À¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
4Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡¢31ºÐ¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹³þ¡£º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¾å¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤êµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÃÖ¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¡¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¡¢¼¡¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòº×,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Áòµ·,
¾²ÃÈË¼