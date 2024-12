来年には活動再開も…?バンドの過去と今を語る

ロックバンド「THE MODS」が公式インスタグラムを更新。11月に発売した書籍の発売記念トークイベントについて投稿を行った。

ボーカルの森山達也(68)とベースの北里晃一(67)の共著による「Hey! Two Punks The Mods : The Early Days 博多疾風編」の発売を記念し、4日に福岡市内で行われたトークイベントの模様が公開され、専門サイトで詳細が掲載されていることも紹介された。メンバーの森山と北里に加え、当日司会進行を担当したタレントの深町健二郎(63)とのスリーショットを披露した。

この投稿へは「早速検索します!」「情報ありがとうございます!生で見たかったです…​​」といったコメントのほか、99年まで放送された福岡ローカルの深夜番組「ドォーモ」にコメンテーターとして出演していた深町の近影に触れ「おおー!深町さんだ!」「深町さん久しぶりに見ました!」「深町さんとのこのショット!」などのコメントも書き込まれていた。