1¤Ä¤Ç³«Éõ¡¦³«º¤¬¤Ç¤¤ë2WAY¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¡ÖAKELKEY¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥µ¥ó¥¹¥¿¡¼Ê¸¶ñ¤Ï12·î²¼½Ü¡¢2WAY¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¡ÖAKELKEY(¥¢¥±¥ë¥¡¼)¡×(³Æ880±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖAKELKEY¡×(³Æ880±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ì¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2WAY¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ìó5g¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡¢¿Ï¤òËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë°Â¿´Àß·×¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÉõÅû¤ä¸ü»æÉõÅû¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÍÑ»æ¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¡£
ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Æ¡¼¥×¤äÉÛ¥Æ¡¼¥×¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¡¢ºÊñ¥Ð¥ó¥É¡¢¥Æ¡¼¥×Î±¤á¡¢¥¿¥°ÍÑ¥ë¡¼¥×É³¤Ê¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ´3¿§¤òÍÑ°Õ¡£
Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAKELKEY¡×(³Æ880±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥ì¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2WAY¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ìó5g¤Î·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡¢¿Ï¤òËÜÂÎ¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë°Â¿´Àß·×¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¿¡¼¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÉõÅû¤ä¸ü»æÉõÅû¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÍÑ»æ¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¡£
ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Æ¡¼¥×¤äÉÛ¥Æ¡¼¥×¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¡¢ºÊñ¥Ð¥ó¥É¡¢¥Æ¡¼¥×Î±¤á¡¢¥¿¥°ÍÑ¥ë¡¼¥×É³¤Ê¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁ´3¿§¤òÍÑ°Õ¡£
Á´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£