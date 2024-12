2001年に53歳の若さで亡くなった映画監督の相米慎二さん。相米監督が手がけた長編13本のうち、『お引越し』(1993年)と『夏の庭 The Friends』(94年)の4Kリマスター版が2作同時に劇場公開中だ。これを記念して、今月23日にBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて開催されたイベントのレポートを掲載する(以下、敬称略)。イベントには、日本映画界の第一線で活躍する映画監督5人が集結。『セーラー服と機関銃』(81年)で助監督を務め、ディレクターズ・カンパニー(長谷川和彦、根岸吉太郎ら監督9人による企画・制作会社)の一員としても個人的に親交のあった黒沢清監督(『Cloud クラウド』)。『夏の庭 The Friends』の撮影監督・篠田昇と、デビュー作の『OPEN HOUSE』(97年)から『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)までタッグを組んだ行定勲監督(『リボルバー・リリー』)。

『風花』(2001年)が最初で最後のリアルタイムで観た相米作品で、「子どもたちがイキイキしている作品作りに影響を受けた」という瀬田なつき監督(『違国日記』)。22年に公開された『こちらあみ子』が『お引越し』から影響を受けていると公言する森井勇佑監督(『ルート29』)。世代的にリアルタイムでは触れていないが、名画座での上映で出会って衝撃を受けたという山中瑶子監督(『ナミビアの砂漠』)。各世代間で交わる映画監督たちによるここでしか聞けない ”相米慎二トーク”となった。■多様な相米作品との出会いと俳優たちが語り継ぐ存在の大きさイベント前日のXにて「相米慎二映画きらいな人っていなくない?」とポストしていた山中監督は、「みんな、やっぱり少なからず影響を受けているのではないでしょうか」と、若い世代にも相米作品は浸透していると話す。そんな山中監督が劇場で初めて観たのは『雪の断章−情熱−』(1985年)で、冒頭の15分ほどにも渡る長回しに特にぐっと引き込まれたという。これには黒沢監督も一番”凄まじい最高傑作”だと賛同。「物凄いものを観せられている、と思った。脚本から全く違うところに飛んでいってしまう人なんだな」と感じたという。行定監督は「亡くなってもう23年も経つのに、今月だけでも”相米慎二”の名前を3回ぐらい俳優から聞きました」。浅野忠信、永瀬正敏、そして『お引越し』で父・ケンイチを演じた中井貴一と当時の話になった時には、現場での”無茶ぶり”エピソードを打ち明けられたという。「そういったエピソードすら俳優たちはうれしそうにしゃべっていて、憧れます。(演出家としても)敵わないなって思っちゃう」と、俳優たちに忘れられない印象を残して、相米監督作品について、いまだに誰かが語っているということにもうらましさも覚える気持ちを明かした。黒沢監督にとって初めての相米作品は、親しかった特権で観た、デビュー作の『翔んだカップル』(80年)の3時間バージョン。アイデアを求められて試写で観たというが、「せっかくアイデアを出した部分はカットされていて、その理由を聞いたら、”お前が良いって言ったから”って」と、笑い混じりで苦渋のエピソードも。同時に、完成した映画は「ものすごくぶっ飛んだ物語で、この人は物語はどうでもいいんだなと思った」が、そんな相米監督が「物語のことをようやく計算し始めるなど、作品に変化があったのが『お引越し』あたり」と相米監督の変化を指摘した。■相米慎二は”反面教師”?「覚悟がないとできない」粘り強い演出について作品の中で物語を語りながらも、俳優の躍動する肉体を上手く使った演出をみせている、新世代を代表する山中監督と森井監督。「3テイク以内で撮影を終わらせようと心がけている」という山中監督は、入念なリハーサルやテイクを重ねるといわれる相米監督のことを頭に浮かべながら「何度も(俳優に)やらせるものか!」と現場に臨んでいると語る。森井監督も同意しつつ、その裏には「相米監督のメイキング映像を観て、俺は(こんな風には)できないと思って、どうすればいいのかを考えてのこと」だそう。東京藝術大学で黒沢監督にならった瀬田監督は、黒沢監督から”相米慎二は反面教師だ”との授業を受けたという。「(相米監督のように)およそ100テイク目までいくか、1テイク目で撮り終えるか、どちらか」という話を聞き、「一度くらい100テイクぐらい撮ってみたい」が、全く想像がつかない次元なので、「回数を重ねて、何か失われていくものがあるのかも」と少ないテイクで押さえるようにしていると語った。行定監督の現場はリハーサル、テイクともに重ねるという意味では相米監督に近しいともいえる。それに対しては「飽きるぐらいのときがお芝居的にいいかな、と(思って)」。話によると、相米監督は明確な”OK”を出さず、「どう動くんだ」「それでいいのか」と常にスタッフや演者に投げかけていたそう。「時間の制約の中で撮りたいものを撮るために、どうしても答えを言ってしまいがちな撮影の中で、それだけのことができるのはよっぽどの忍耐と、どこかで破綻してもいいという覚悟がないとできない」と語った。相米監督の現場にも入っていた黒沢監督は、『お引越し』以降のカメラ、”光”の扱い方がすごく良い、と俳優への演出以外にも触れた。「撮影した『お引越し』栗田豊通さん、『夏の庭 The Friends』篠田昇さんの力と、相米さんが俳優の演技よりも”光”を優先している結果がつながっているのだと思う」と、”破綻しなくなった”相米映画『お引越し』『夏の庭 The Friends』を絶賛。特に『お引越し』のとあるシーンについては「お手本のよう」と語る。桜田淳子演じる母・ナズナがある行動をとるシーンで、「日本映画史に残る代表的なシーン。まいったなと感じました」と、桜田の鬼気迫る演技と、カットを割っているのにそれを感じさせない自然な流れに触れた。また、演出については相米映画で象徴的な雨降りのシーンで、なぜ手前の方しか雨が降らないのか、と行定監督から質問があり、黒沢監督は「現場が付いていけていないから」としつつ、でも「ヘンテコなことが好きだったんだと思います」と笑い交じりに語る場面も。■ベネチア受賞を皮切りに新たな観客に出会っていく相米慎二監督作品昨年の「第80回ベネチア国際映画祭」クラシック部門で最優秀復元映画賞を受賞した『お引越し 4Kリマスター版』はフランスでの公開が130館以上にまで拡大し、ヨーロッパ各国や北米で注目の的に。今回、4Kリマスター版として新たに、公開当時から30年が経って再発見されたことについて行定監督は、時を経ても決して色褪せていないと話す。相米監督デビュー作の『翔んだカップル』から観てきた行定監督は、「僕の世代は相米作品は必ず”いつ公開されるんだ”と楽しみに待望していて、すぐに観て語られるような存在」だったと語る。「相米作品は”死”の匂いがすごくある。今回上映される2作品はその匂いがしながらも、子どもたちの姿が浮き彫りになっていることで”生”の匂いもある。普遍性をテーマにして、はちゃめちゃに物語を解体したり、反対にもっと深くまで掘っていくところが相米の独自性」と、時代性をも超越していく相米作品の魅力を語り、「若い人たちには新作を観るような気持ちで触れてもらえたら、すごい衝撃になるのでは」と、想いを託すように語った。黒沢監督からは「今回4Kリマスターされた2作品は“ひと夏の経験”を描いたもの。子どもが夏休みにこんな経験をしたというだけの話でこんなにもすごい作品ができるということも含めて、今こそ日本以外でも相米慎二監督作品を観ていただきたい」と語って、トークパートを締めくくった。■『お引越し 4Kリマスター版』作品情報両親が別居。 はじめは家が2つできたと喜んだレンコも、次第に自身を取り巻く変化の大きさに気づかされていく――京都に住む、明るく元気な小学6年生、レンコ。父ケンイチが家を出て、母ナズナとの二人暮らしが始まった。ナズナは新生活のための規則を作るが、変わっていこうとするナズナの気持ちがわからない。レンコは、離婚届を隠したり、自宅で籠城作戦を決行したり、果てにはかつて家族で訪れた琵琶湖への小旅行を勝手に手配する…。1993年/124分/日本監督:相米慎二 脚本:奥寺佐渡子、小此木聡 原作:ひこ・田中 撮影:栗田豊通出演:中井貴一、桜田淳子、田畑智子、笑福亭鶴瓶(C)1993/2023讀賣テレビ放送株式会社 原作:ひこ・田中「お引越し」■『夏の庭 The Friends 4Kリマスター版』作品情報「死」への興味から、奇妙な老人と関わりを持った小6トリオのひと夏の成長記。木山、河辺、山下の小6トリオは、祖母の葬式に出席した山下の話を聞き、「死」に興味を持ちはじめる。近所に住む一人暮らしのおじいさんがもうすぐ死にそうだ、と聞きつけた3人は、家を張り込むことに。はじめは少年たちを追い返そうとしたおじいさんも、次第に彼らを受け入れ始める。そんなとき、ひとりぼっちのおじいさんのために、3人はある計画を思いつく…。1994年/113分/日本監督:相米慎二 脚本:田中陽造 原作:湯本香樹実 撮影:篠田昇出演:三國連太郎、坂田直樹、王泰貴、牧野憲一、戸田菜穂、笑福亭鶴瓶(C)1994/2024讀賣テレビ放送株式会社 (C)1992湯本香樹実/新潮社