¡ÚÍ¾¤Ã¤¿ñ»Ò¤ÎÈé¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¥¶♡Éß¤µÍ¤á¤Æ¾è¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¢ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ê¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×ºî¤í¤¦¡ª
ñ»Ò¤ÎÈé¤¬È¾Ã¼¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤ï¤¬²È¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Û¤«¤Î¶ñºà¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤¿ÊÌ¤Î³èÍÑË¡¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤Ê¤ëÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Á¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍ¾¤Ã¤¿Èé¤òÊÂ¤Ù¤Æ¶ñºà¾è¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¢ö¥Ô¥¶¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥È¥é¥¤¡ª
¡ÚÇÏ¾ì¤´¤Ï¤ó¡Ûñ»Ò¤ÎÈé¤Ç´¬¤¤¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¢ö¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þñ»Ò¡×ºî¤í¤¦¡ªÈé¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÌµ¸Â·Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤À¤ï♡
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÎÁÍý°¦¹¥²È¤Î¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¡Ö´ÊÃ±¡¦ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï150Ëü¿ÍÄ¶¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤ÎºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡Ä200g¡Ê1/2³ô¡Ë
¡ÎA¡Ï
¥Ä¥Ê´Ì¡Ê¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä1´Ì
ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥åー¥Ö¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ñ»Ò¤ÎÈé¡Ä15Ëç¤Û¤É
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Áー¥º¡Ä40g
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡ÄÅ¬ÎÌ
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÅ¬ÎÌ
²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÎË¼¤ÏºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ô¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¼ê¤Ç³ä¤ë¤È¤Ð¤é¤±¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
·Ô¤ÎÉôÊ¬¤â»È¤¦¤Î¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Å¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ·Ô¤òÆþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¡ÎA¡Ï¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡ª
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¿¤Ð¤·¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤ò±ß·Á¤Ë½Å¤Í¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈé¤ÈÈé¤Î´Ö¤Ë¤âÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
3. º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¶ñºà¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¥Áー¥º¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î½ç¤Ç¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç5Ê¬¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
4. ¤ª»®¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Î¾å¤Ë3¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¹¥¿ー¤Þ¤¿¤Ïµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç3Ê¬Äø¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤¬¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¾å¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
º®¤¼¤Æ½ç¤Ë¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤È´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤«¤ì¤¿¹á¤ê¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊñÃú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦～¡ª
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ë¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÀè¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ñ»Ò¤ÎÈé¤¬¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥ÔーÀ¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª
ËÜÊª¤Î¥Ô¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Æ¥ªー¥í¥é¥½ー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ï°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥«¥µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ñ»Ò¤ÎÈé¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äã¥«¥í¥êー¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡ý¡£
¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÏ¾ì¤´¤Ï¤ó¡Ûñ»Ò¤ÎÈé¤Ç´¬¤¤¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¢ö¡Ö¥«¥Ë¥«¥Þñ»Ò¡×ºî¤í¤¦¡ªÈé¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤ÎÌµ¸Â·Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤À¤ï♡
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ï¡¢ÎÁÍý°¦¹¥²È¤Î¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬¡Ö´ÊÃ±¡¦ÀáÌó¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï150Ëü¿ÍÄ¶¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡×¤ÎºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡Ä200g¡Ê1/2³ô¡Ë
¡ÎA¡Ï
¥Ä¥Ê´Ì¡Ê¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä1´Ì
ÏÂÉ÷¤À¤·¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥Á¥åー¥Ö¡Ë¡Ä¾®¤µ¤¸1
ñ»Ò¤ÎÈé¡Ä15Ëç¤Û¤É
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Áー¥º¡Ä40g
¥Þ¥è¥Íー¥º¡ÄÅ¬ÎÌ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡ÄÅ¬ÎÌ
¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡ÄÅ¬ÎÌ
²¼½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÎË¼¤ÏºÙ¤«¤¯ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ô¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¼ê¤Ç³ä¤ë¤È¤Ð¤é¤±¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
·Ô¤ÎÉôÊ¬¤â»È¤¦¤Î¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Å¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ·Ô¤òÆþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤È¡ÎA¡Ï¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¥¹¥Ôー¡ª
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¿¤Ð¤·¡¢ñ»Ò¤ÎÈé¤ò±ß·Á¤Ë½Å¤Í¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ä´Ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈé¤ÈÈé¤Î´Ö¤Ë¤âÉß¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥Þ¥è¥Íー¥º¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
3. º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¶ñºà¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¥Áー¥º¡¢¥Þ¥è¥Íー¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î½ç¤Ç¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ²Ð¤Ç5Ê¬¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
4. ¤ª»®¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Î¾å¤Ë3¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¹¥¿ー¤Þ¤¿¤Ïµû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç3Ê¬Äø¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤¬¾Ç¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¾å¤Ë¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5. ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
º®¤¼¤Æ½ç¤Ë¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤È´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤«¤ì¤¿¹á¤ê¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊñÃú¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦～¡ª
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ë¥Ä¥Ê¤Î»ÝÌ£¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÀè¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯´Å¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ñ»Ò¤ÎÈé¤¬¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥ÔーÀ¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª
ËÜÊª¤Î¥Ô¥¶¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤Æ¥ªー¥í¥é¥½ー¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ï°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥«¥µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ñ»Ò¤ÎÈé¤Î¿·¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äã¥«¥í¥êー¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¡ý¡£
¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£