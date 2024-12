Ãæ Í§¹á¤Ë¤è¤ë½ñ½é¤á¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ª¤Ê¤ó¤Ð¥¦¥©¡¼¥¯¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥ï¥ó¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¥²¥ó¡×

なんばウォークにて、2025年1月2日(木)から1月13日(月・祝)までの期間、毎年恒例の「なんばワンのウインターバーゲン」を開催します。

なんばウォークにて、2025年1月2日(木)から1月13日(月・祝)までの期間、毎年恒例の「なんばワンのウインターバーゲン」を開催。

■新しい年を彩る、特別なアイテムが勢揃い!

新年を迎え、気持ちも新たにしたいあなたへ。

なんばウォークでは、冬の新作アイテムから、普段なかなか手に入らない掘り出し物まで、幅広いジャンルの商品を特別価格で用意しました。

「アシックスウォーキング」や「まるしげ」など、ファッション、雑貨、グルメまで、様々な店舗でセールを開催!きっとお気に入りの一品が見つかります。

さらに、毎年大人気の福袋も一部店舗で販売します。

2024年も魅力的なラインナップが勢揃い!お得がいっぱい詰まった福袋は早い者勝ちです。

※セール対象店舗は「なんばワンのおへや」イベントページを確認してください

※セール期間は店舗毎に異なります

■書道家 中 友香とのコラボレーション!

なんばウォークと書道家 中 友香氏とのコラボによる、日本庭園の要素を加えたコラボ装飾『華書庭「和」び寂びの世界』により、なんばウォークが日本の伝統美あふれる空間に大変身!花の持つ華やかさ、書の持つ力強さ、庭の持つ詫び寂び感、3つの「和」の要素を掛け合わせた日本の奥深い「和」の世界を楽しめます。

さらに、中 友香氏による書初めライブパフォーマンスも開催!迫力あるパフォーマンスを間近で見ることができます。

〈華書庭「和」び寂びの世界〉

装飾期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月15日(水)

実施場所:なんばウォーク内 アートパーク、クジラパーク、

フォレストパーク、ニュースパーク

〈書初めライブパフォーマンス〉

実施日時:2025年1月2日(木)

14:00〜14:30

実施場所:なんばウォーク内 クジラパーク

書初めライブパフォーマンス

書道家 中 友香(TOMOKA NAKA)

大阪出身の書道家。

6歳で書道を始める。

社会人として、ブライダル・アパレル業界を経験し、その後元より熱中してきた書道の道を極めようと2019年に東京を拠点に独立。

2023年、初の国外 New York・Los Angeles・Parisでの書道展を開催。

伝統的な文化である書道をより身近な存在へと感じてもらえるよう、ファッションというフィルターを通し、独自の書風で表現する。

※イベントは予告なく変更・中止となる場合があります。

※イラスト・写真はイメージです。

■「なんばウォーク」施設概要

Osaka Metro御堂筋線なんば駅を基軸に東西延長715mにおよぶなんばウォークは、東端の堺筋線日本橋駅から西は四つ橋線なんば駅までを結ぶショッピングストリートです。

北通り南通りの2本の通路で構成された街は大きく3つのゾーンに区分けされ、「クジラパーク」「フォレストパーク」「ニュースパーク」など5つの広場では季節ごとのイベントが行われています。

【営業時間】

[ファッション・バラエティ・フード]10:00〜21:00

[グルメ]10:00〜22:00

※一部の店舗では早朝営業、短縮営業をしている場合があります。

詳しくは店舗へお問い合わせください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更する場合があります。

【アクセス】

・Osaka Metro御堂筋線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・Osaka Metro四つ橋線「なんば駅」北改札口より27番出口方面/1番街に直結

・Osaka Metro千日前線「なんば駅」北東・北西改札より16・17・22・23番出口方面/1・2番街に直結

・南海電鉄「難波駅」3F北改札口 徒歩約5分/1・2番街へ

・近鉄電車難波線「大阪難波駅」西改札口、東改札口/1・2番街に直結

・JR「難波駅」徒歩4分/1・2番街へ

・Osaka Metro千日前線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・Osaka Metro堺筋線「日本橋駅」中北・中南改札より3・4番出口方面/3番街に直結

・近鉄電車難波線「日本橋駅」西改札口/3番街に直結

