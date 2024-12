2025Ç¯ÅÙ¤Ï4·î¤«¤é¤Î±¿Å¾¡ª¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¿Âç°æÀîïÄÆ»¡Ö¤­¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¹æ¡×

ソニー・クリエイティブプロダクツと大井川鐵道は蒸気機関車の「きかんしゃトーマス号」を2025年度運行します!

ソニー・クリエイティブプロダクツ/大井川鐵道「きかんしゃトーマス号」

ソニー・クリエイティブプロダクツと大井川鐵道は蒸気機関車の「きかんしゃトーマス号」を2025年度運行。

きかんしゃトーマス号は、2014年にアジアで初めて走行を開始しました。

その後2015年のジェームス号をはじめ、続々となかまが増え、2024年には「ロコトレインのニア」が新たに登場し、総勢13キャラクターで迎えるイベントとなりました。

2025年度は4月からの運転を予定。

また、2025年は、「きかんしゃトーマス」の原作『汽車のえほん』出版から80周年のアニバーサリーイヤーにあたり周年に合わせたスペシャルな企画も実施していきます。

SCPと大井川鐵道は、2025年も全面的なパートナーシップのもと、きかんしゃトーマス号の運転となかまたちによって、1人でも多くのみなさまに笑顔と楽しさを届けます。

■大井川鐵道にやってきたトーマス号のなかまたち

【登場年:2014年】

なまえ :トーマス号

活躍場所(2024年現在):新金谷駅〜川根温泉笹間渡駅を走行

なまえ :パーシー、ヒロ

活躍場所(2024年現在):トーマスフェア千頭会場

なまえ :ラスティー

活躍場所(2024年現在):川根両国駅

【登場年:2015年】

なまえ :ジェームス号

活躍場所(2024年現在):トーマスフェア千頭会場

【登場年:2016年】

なまえ :バスのバーティー

活躍場所(2024年現在):新金谷駅前〜川根温泉ホテルを走行

なまえ :いじわる貨車・いたずら貨車

活躍場所(2024年現在):川根両国駅

【登場年:2018年】

なまえ :ウィンストン

活躍場所(2024年現在):トーマスフェア新金谷会場

【登場年:2019年】

なまえ :とくしゅしょうぼうしゃのフリン

活躍場所(2024年現在):トーマスフェア新金谷会場

【登場年:2020年】

なまえ :2かいだてバスのバルジー

活躍場所(2024年現在):静岡駅南口〜新金谷駅前を走行

【登場年:2022年】

なまえ :トビー号

活躍場所(2024年現在):千頭駅〜奥泉駅を走行

【登場年:2024年】

なまえ :ロコトレインのニア

活躍場所(2024年現在):新金谷駅構内・トーマスフェア新金谷会場内を走行

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited. / (C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年度は4月からの運転!ソニー・クリエイティブプロダクツ/大井川鐵道「きかんしゃトーマス号」 appeared first on Dtimes.