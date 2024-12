¥·¥ç¥³¥é¤òÄÌ¤¸¤ÆÎø¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡ªL.N.JAPON¡¡2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄêBOX¡ÖLes mots düýamour¡×

L.N.JAPONは、パリ最高峰メゾンの一つと称される、ルノートルの2025年バレンタイン限定BOX<Les mots d’amour(レ・モ・ダムール)(愛の言葉)>を1月17日より発売します。

L.N.JAPONは、パリ最高峰メゾンの一つと称される、ルノートルの2025年バレンタイン限定BOX<Les mots d’amour(レ・モ・ダムール)(愛の言葉)>を1月17日に発売。

ルノートルの2025年のバレンタインは、愛にインスピレーションを得て創作するイラストレーター、Adolie Day(@adolieday)による情熱の赤を背景に、カップルによる手紙やハトを介したコミュニケーションをポップに表現したイラストをキービジュアルに展開します。

ボンボンショコラのバレンタイン限定BOXには、赤にゴールドの箔押しで「l’amour(愛)」という文字と、それを伝えるハトをあしらい、ルノートルがショコラを通じて恋人の気持ちをお届けすることを表現。

ルノートル自慢のプラリネを、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ、ピーカンナッツと、ナッツの種類ごとに楽しめるよう、プラリネを中心に多彩に詰め合わせました。

また、気軽に贈ることができるスナックショコラとして毎年人気の「クレープ・ルノートル」には、ノワール(ダークチョコレート)とレ(ミルクチョコレート)に加え、新作のショコラ・キャラメルが登場。

香り高いチョコレートと繊細なクレープ生地の調和を楽しめます。

現代フランス菓子の基礎を築いたと言われるガストン・ルノートルから、信念と独自の製法、高い技術を脈々と受け継いでいるルノートルのなかでも、ボンボンショコラのプラリネは特別な存在です。

香り高く、加熱した時の味のバランスの良さが特徴のスペイン産アーモンドや風味豊かなフランス産のヘーゼルナッツなど、厳選したナッツを用い、いまなお銅鍋をつかった伝統的製法で仕上げています。

受け継がれる技術の結晶であるプラリネが詰まったボンボンショコラの限定BOXから、気軽に贈ることのできるスナックショコラまで、用途に合わせたバレンタインのギフトを揃えています。

■レ・モ・ダムール 商品概要

【レ・モ・ダムール6個入 3,240円(税込)】

プラリネはアーモンド、ピスタチオ、そしてピーカンナッツをイン。

ピーカンナッツのプラリネを楽しめるのはこのBOXのみです。

ガナッシュはスマトラ島ガヨ産のコーヒーとダークチョコレートの組み合わせなど3種が楽しめます。

詰め合わせ内容:ペカン1、ルノートル・ピスターシュ1、アマンド1、

キャラメル・フルール・ドゥ・セル1、カフェ・スマトラ1、

フランボワーズ・ティミュット1

レ・モ・ダムール6個入 3,240円(税込)

【レ・モ・ダムール8個入 3,996円(税込)】

プラリネはアーモンド、ピスタチオ、ヘーゼルナッツをイン。

ガナッシュは山椒のような爽やかな風味のティミュット・ペッパーとフランボワーズ、ダークチョコレートの組み合わせなど3種をお詰めしました。

詰め合わせ内容:ノワゼット1、ノワゼット・カフェ・モカ1、

ルノートル・ピスターシュ1、アマンド1、

キャラメル・フルール・ドゥ・セル2、メキシーク1、

フランボワーズ・ティミュット1

レ・モ・ダムール8個入 3,996円(税込)

■クレープ・ルノートル 商品概要

香り高いチョコレートと繊細なクレープ生地がバランスよく調和したルノートルのショコラを軽やかに楽しめる一品。

ダークチョコレートフレーバーとミルクチョコレートフレーバーに加え、2025年はショコラ・キャラメルが加わり、3種をふたつの詰め合わせで用意。

【クレープ・ルノートル6本入 1,728円(税込)】

詰め合わせ内容:クレープ・ショコラ・キャラメル2、クレープ・ショコラ・レ2、クレープ・ショコラ・ノワール2

【クレープ・ルノートル12本入 3,240円(税込)】

詰め合わせ内容:クレープ・ショコラ・キャラメル4、クレープ・ショコラ・レ4、クレープ・ショコラ・ノワール4

クレープ・ルノートル6本入 1,728円(税込)

<展開期間>

2025年1月17日(金)〜2月14日(金)

<展開店舗>

ルノートル東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング1階

TEL:03-6551-2850

麻布台ヒルズ店

東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズレジデンスA 1階

TEL:03-5544-8215

銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越本館地下2階

TEL:03-3562-1111 (銀座三越大代表)

ルミネ立川店

東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川1階

TEL:042-512-9777

