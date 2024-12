ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡ª¸Ä¼¼ Æù¥Ð¥ëvsµû¥Ð¥ë DESIGN FOOD MARKET Ì¾¸Å²°±ØÅ¹¡Ö¥Þ¥°¥í¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×

名古屋の『個室 肉バルvs魚バル DESIGN FOOD MARKET 名古屋駅店』にて、2025年1月7日(火)より「マグロしゃぶしゃぶ」を提供します。

個室 肉バルvs魚バル DESIGN FOOD MARKET 名古屋駅店「マグロしゃぶしゃぶ」

所在地 : 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-36-8 知多屋名塩ビル2F

定休日 : 不定休あり

営業時間: 16:00〜24:00

TEL : 052-526-7152

URL : https://labot-inc.co.jp/designfoodmarket-nagoya/

■冬の旬を味わう温かメニュー

今が旬のマグロは、脂がのって濃厚な味わい。

その魅力を余すことなく堪能するメニューが「マグロしゃぶしゃぶ」です。

サッとしゃぶしゃぶすることで、魚の身とは思えないしっかりとした食感と、たっぷりの脂を同時に体感。

厳選された10種類のキノコと一緒に食べると、また違った風味と食感の「妙」が楽しめます。

食事の最後には、「トリュフ雑炊」または「お雑煮」をお好みで。

体の芯から温まる冬の美味となっています。

「マグロしゃぶしゃぶ」

単品 1人前 5,800円

・マグロしゃぶしゃぶ

・キノコ10種類

・野菜盛り合わせ

コース 6,800円

(プレミアム飲み放題付 8,980円)

・前菜3種

・マグロしゃぶしゃぶ

・キノコ10種類

・野菜盛り合わせ

・選べる〆

(トリュフ雑炊orお雑煮)

・本日のデザート

※2時間制(飲み放題を付けた場合は3時間制となります)

※価格は税込み

マグロのおいしさを存分に味わう

■『個室 肉バルvs魚バル DESIGN FOOD MARKET 名古屋駅店』とは?

東京都新橋にある「DESIGN FOOD MARKET 新橋店」の2号店として、名古屋駅より徒歩2分の場所にオープン!店内に併設された「素材マーケット」には、こだわりのお肉や新鮮な魚介など、生産者から毎日届くとっておきの食材を豊富に取り揃えています。

自社農園で心を込めて育てた野菜や、契約農家から届く栄養たっぷりの有機野菜は常時10種類以上用意。

お好みの食材を見て、選んで、楽しめる、新感覚バルです。

「焼きたてローストビーフ」や「バケツ盛り放題バーニャカウダ」など、「肉バルvs魚バル」をコンセプトにした多種多様なお料理を、遊び心溢れる個室で楽しめます。

「素材マーケット」には旬の食材がズラリ

