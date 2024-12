»³Äº¤Þ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÎÂ­¤ÇÌó15Ê¬¤Èµ¤·Ú¤ËÅÐ¤ì¤ë¡ªº´µ×¥¹¥­¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¥é¥À¡Ø½éÆü¤Î½Ð¥ê¥Õ¥È¡Ù

佐久スキーガーデンパラダでは、『初日の出リフト』を運行します。

佐久スキーガーデンパラダ『初日の出リフト』

佐久スキーガーデンパラダでは、『初日の出リフト』を運行。

“一年の計は元旦にあり!”

2025年のスタートにご家族、お友達、カップルなど大切な人と見る初日の出で特別な時間を楽しめます。

リフトで山の中腹まで登ることができ、そこから山頂までは大人の足で約15分と気軽に登れます。

さらに2024年から平尾温泉みはらしの湯でも『元旦!朝風呂』を8:00〜スタート!ご来光で冷えた体を温めつつ、一年のゲン担ぎとして利用できます。

場所と期間は以下の通りです。

▼初日の出リフト

施設名称:佐久スキーガーデンパラダ(南パラダ)

所在地 :〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681

営業日時:1月1日(水) 5:30〜7:45(山頂リフト最終乗車7:45)

▼元旦!朝風呂

施設名称:平尾温泉みはらしの湯

所在地 :〒385-0003 長野県佐久市下平尾2682

営業日時:1月1日(水) 7:30〜入館/8:00〜入浴開始

【アクセス】

東京 方面 練馬I.C → 佐久平スマートI.C 1時間34分

北関東方面 佐野スマートI.C → 佐久平スマートI.C 1時間20分

横浜 方面 海老名SA → 佐久平スマートI.C 2時間8分

■佐久平ハイウェイオアシス事業内容

【南パラダ】

冬季シーズン:スキー場、キッズランド、バーズカフェ、昆虫体験学習館

夏季シーズン:サマーリフト、絶叫スライダー、キッズランド、リゾートBBQ、

カブトムシドーム、バーズカフェ、昆虫体験学習館、

平尾温泉みはらしの湯

【北パラダ】

冬季シーズン:スキー場、屋外キッズランド、室内キッズランド

夏季シーズン:キャンプ場、モトジムカーナ練習場

【平尾温泉みはらしの湯】

大浴場、岩盤浴、スポーツジム、癒し処天空

【佐久平パーキング上下】

佐久平珈琲カフェ、レストラン、売店コーナー、信州そば処ひらお

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山頂までは大人の足で約15分と気軽に登れる!佐久スキーガーデンパラダ『初日の出リフト』 appeared first on Dtimes.