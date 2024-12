2024年も間もなく終わりを迎える。今年もサッカー界では数多くのゴールが生まれたが、その中から英『The Guardian』がいくつか印象的だったゴールを取り上げている。



まず最初にロングシュート部門では、Jリーグより浦和レッズFWチアゴ・サンタナが4月のFC東京戦で決めたスーパーロングシュートだ。自陣でボールを拾ったサンタナは、ドリブルをしながら相手GKの位置を確認し、ハーフウェイラインから思い切って左足を振り抜いた。弾丸と呼ぶべき勢いでボールはネットに突き刺さり、普通のロングシュートではなかった。同メディアも走りながらロングシュートを放ったことに驚いており、「ブラボー!」と絶賛だ。





Attempting a rabona finish from here is crazy enough, but scoring it is Denis Omedi level.



Does he get your vote for Goal of the Year? (https://t.co/cYYdRIdVTX) #CAFAwards2024 pic.twitter.com/Tezl3ngyxP