ÆÁÅç¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éÆÊÌÚSC¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¸¼Íý¸ã¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½Ž¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹Ž£
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï29Æü¡¢ÆÊÌÚSC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¸¼Íý¸ã(21)¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸¼Íý¸ã¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÆÁÅç¤Ø²ÃÆþ¡£Åö»þ¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤È¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆÁÅç¤¬°éÀ®¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤ËÆÊÌÚ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÆÊÌÚ¤Ç¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÁÅç¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¼Íý¸ã¤Ï¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
Ž¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹Ž£
¢¡ÆÊÌÚSC
Ž¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÆÊÌÚSC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÊÌÚSC¤ÎJ2¾º³Ê¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
¸¼Íý¸ã¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤ËÆÁÅç¤Ø²ÃÆþ¡£Åö»þ¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤È¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆÁÅç¤¬°éÀ®¶ÈÌ³Äó·È¤ò·ë¤Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£
2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç14»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤ËÆÊÌÚ¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÆÊÌÚ¤Ç¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
Ž¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹Ž£
¢¡ÆÊÌÚSC
Ž¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÆÊÌÚSC¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íèµ¨¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÊÌÚSC¤ÎJ2¾º³Ê¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£