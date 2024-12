ドジャースの大谷翔平投手が28日、自身のインスタグラムを更新し、妻の真美子さんが第1子を妊娠したことを公表。「小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない!」とつづった。なお、第1子の性別や出産予定日などには言及していない。

■「最も重要で喜ばしい出来事」と公式

大谷はインスタグラムを更新し、1枚の写真をアップ。寝そべるデコピンの横には、ベビー服と赤ちゃん用の靴のほか、赤ちゃんのイラストで隠されているものの真美子夫人のお腹のエコー写真と思われる画像も写っていた。

そして、英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない)」という文字が添えられた。

大谷の投稿を受けて、MLB公式サイトも祝福。「ショウヘイ・オオタニと妻のマミコさんに第1子が誕生」と伝えると、「オオタニにとって2024年はこれ以上良くなることはないと思われた矢先、今年最も重要で喜ばしい出来事が訪れた。それは、彼の人生においても最も大切な瞬間のひとつと言えるもの。そして、それは年の終わりとともに訪れた」とつづった。

また、真美子夫人もアスリート(プロバスケットボールの選手)だったことを念頭に「彼らの子孫が、いつか彼らの足跡を辿るのではないかと思わずにはいられない」などと記し、将来に期待を寄せた。

■赤ちゃん用の靴も「ニューバランス」

今回の投稿では、写っていた赤ちゃん用の靴が、大谷と契約しているメーカー「ニューバランス」の商品だったことや、性別が明らかになっていないもののベビー服がピンク色だったことなども注目されたが、一緒に写真に収まったデコピンに対するコメントも多数あった。

米メディア「ヤフー」は「ショウヘイの愛犬で、写真映えするデコイは『オオタニファミリーの中で最も愛らしいメンバー』というタイトルを譲らなければならないかもしれない。しかし、写真に写っているデコイの愛くるしい姿を見ると、彼が新しいチームメートを歓迎する準備ができていることは明らかだ」とし、デコピンと第1子が仲良く過ごす日々を想像させた。