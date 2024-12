厚さ10mmのエアリーなチョコレート！cacaosic「カカオシック ショコラオレ」

ニッチは、同社が運営するチョコレートブランド cacaosicより、新フレーバーのチョコレートサンドウィッチ「カカオシック ショコラオレ」を2025年1月2日(木)より伊勢丹新宿店にて先行販売します。

cacaosic「カカオシック ショコラオレ」

■cacaosic(カカオシック)

シンプルだけど、少し特別なチョコレートを。

心弾む、とっておきな時間のお届けを目指したチョコレート専門のブランドです。

■カカオシック ショコラオレ

パッケージを開けた瞬間に優しいミルクの香りがふわっと広がるチョコレートサンドウィッチです。

チョコレートには北海道産全粉乳を贅沢に使用し、ミルクのまろやかな甘みとコクを楽しめます。

寒い季節には、ホットミルクやホットコーヒーと合わせて楽しむめます。

空気を抱き込ませた厚さ10mmのエアリーなチョコレートを、“北海道産小麦粉”を使用したサクサクのラングドシャでサンドしたcacaosic(カカオシック)は、他にはない特別な食感で人気の商品です。

高級感溢れる深みのあるブルーのパッケージは、ご自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめの一品です。

■商品概要

商品名 :カカオシック ショコラオレ

種類別 :焼菓子

原材料名:準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアパウダー、カカオマス)

(国内製造)、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、

乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、乾燥卵白、食塩/

乳化剤、香料、カロテン色素(一部に乳成分・小麦・卵・大豆を含む)

価格 :1個 429円(税込)

■販売概要

伊勢丹新宿店(先行販売)

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 地下1階(フードコレクション)

出店期間:2025年1月2日(木)〜1月7日(火)

1月15日以降は各催事場とオンラインショップにて順次販売を開始する予定です。

カカオシック 4種

カカオシック ピスタチオ

