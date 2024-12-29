ºÎÍñ·Ü£±£°£¸Ëü£µ£°£°£°±©¤ò»¦½èÊ¬¤Ø¡Ä°ñ¾ë¡¦È¬ÀéÂåÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡°ñ¾ë¸©¤Ï£²£¹Æü¡¢Æ±¸©È¬ÀéÂåÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç»à¤ó¤ÀºÎÍñ·Ü¤«¤é¹âÉÂ¸¶À­¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ê£È£µ°¡·¿¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡»ô°é¤¹¤ë·×Ìó£±£°£¸Ëü£µ£°£°£°±©¤Î»¦½èÊ¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤Ï¸©Æâ¤Ç¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï£±£¶ÎãÌÜ¡£

¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£¸Æü¸á¸å£³»þÈ¾º¢¡¢ÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¡Ö»à¤ó¤À·Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë£±£°±©¤ò´Ê°×¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»à¤ó¤À£¸±©¤¬ÍÛÀ­¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¤·¤ÆÍÛÀ­¤È³ÎÄê¤·¤¿¡£

¡¡¸©¤ÏÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÈ¾·Â£³¥­¥í·÷Æâ¤ò·Ü¤äÍñ¤Î°ÜÆ°À©¸Â¶è°è¤È¤·¡¢£³¡Á£±£°¥­¥í·÷Æâ¤òÈÂ½ÐÀ©¸Â¶è°è¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£