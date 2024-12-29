ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô25ºÐÃËÀ»¦¿Í»ö·ï ½±¤ï¤ì¤¿Éô²°¼Ú¤ê¤ë½÷À¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º ÃËÀ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¸½¶â20Ëü±ß¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É»Ä¤µ¤ì¤ë
ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ç25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3³¬¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È¡¢»ö·ï¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î½÷À¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î26Æü¡¢½êÂô»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¾¾ËÜÍªÅÍ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3³¬¤Î307¹æ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¿ôÊ¬¸å¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È»ö·ï¸å¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÀè·î1Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¡¢Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤³¤Î½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ½÷À¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½¶â20Ëü±ß¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É5Ëç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É4Ëç¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Éô²°¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤ä»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£