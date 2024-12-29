¿ÈÄ¹115cm¥â¥Ç¥ë¡¦¸åÆ£¿ÎÈþ¡¢²æ¤¬»Ò¤È¤Î½é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª ¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤ÊÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÀèÅ·À¤ÎÆð¹üÌµ·ÁÀ®¾É¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤¬115cm¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¸åÆ£¿ÎÈþ¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤È²á¤´¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²æ¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¼Ì¿¿
¡¡2017Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¸åÆ£¤«¤é¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¡¢É×¤Ï¿Þ´Õ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Þ´Õ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢¿Þ´Õ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë²æ¤¬»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¥¤¥Á¥´¤Î¥Ñ¥¤¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¢¤½¤ó¤Ç²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤ÏInstagram¤Ç¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤ÊÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë