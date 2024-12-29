¡ÚÉã¿Æ¤ÎDV¡ÛÀöÂõ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃ¡¤«¤ì¤¿¡ª¡Ö¼«Ê¬¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤È¼¸¤é¤ì¤ë¡×¿Í¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬·ëº§¤·¤ÆÉ×¤ËDV¤ò¼õ¤±¤ëÏ¢º¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨ÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ×¤«¤éDV¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÈòÆñ¤·¤¿¿Æ»Ò¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¼¤Ï³Ø¹»¤ÇÏÃ¤µ¤ºåÈÌÛ¤Î¾õÂÖ(¡á¤«¤ó¤â¤¯¡£³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ä¾õ¶·¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦)¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢DVÈï³²¤Î¿Æ»Ò¤òÉÁ¤¯ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¤Î¡ÖÇòÌÜ¤à¤¤Ê¤¬¤é¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹ ¿Æ»Ò¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÊÔ¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÍÍê¿Í¤Î»ÍÃ«¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢100ÅÀ¤ÎÅú°Æ¤òÉã¿Æ¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬ÀöÂõ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÆÍÁ³Éã¿Æ¤Ë¤Ö¤¿¤ì¤¿¡£¡ÖË«¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢²¿¤Î¤³¤È¤À¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÀöÂõ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëº§¸å¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ë¡Ö²¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤¿¡©¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö²¿¤«µ¤¤Ë¿¨¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â»¡¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤è¡ª¡×¤È·ãÅÜ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¶±¤¨¤ë¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ËÉ×¤¬¥¤¥é¤Ä¤¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÈåÈÌÛ¤Î¾õÂÖ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤Ì¼¤Î¿Æ»Ò¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÉÁ¤¯¡£
¢£¡Ö¤É¤³¤¬²ò·è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂç»ö¤Ë
¡½¡½ÇòÌÜ¤µ¤ó¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤ËÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÎ×¾²¿´Íý»Î¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¿´Íý¸¡ºº¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿´¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¿¦¶È¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËâË¡»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢ÁÛÁüÎÏ¤äÂèÏ»´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¿¦¶È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Åý·×Åª¥Ç¡¼¥¿¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä»î¹Ôºø¸í¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤à¤·¤íÍý·ÏÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬É¬Í×¤Ê¿¦¶È¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ¡¹ÊÐ¶þ¤ÊÁÄÊì¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¤òÁÛÁü¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇòÌÜ¤µ¤ó¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆÌ¡²è¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¡¢Î®¤ì¤Ê¤É¤«¤éÃåÁÛ¤ò·Ð¤ÆºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¼é¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈëÌ©¤¬³°¤ËÎ®¤ì½Ð¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤êÊ£¿ô¤ÎÊý¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÏÃ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¤ªÏÃ¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÈëÌ©¤¬³°¤ËÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÁêÃÌÆâÍÆ¤ä¼£ÎÅ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´°Á´¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¡Ö²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¼«Ê¬¤âº£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈëÌ©¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎDV¤ò¼õ¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤¬åÈÌÛ¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ìÌÌåÈÌÛ¤ÈÇ§¼±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©(¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤Ç¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯Åú¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ê¤É)
¾ìÌÌåÈÌÛ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾õ¶·¤ä¾ì½ê¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ËÃ¼¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬¸«Ê¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1. ÆÃÄê¤Î´Ä¶¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¡Û
²È¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¤ä¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É
¡Ú2 ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
ÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤É
¡Ú3. ¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡Û
°ì»þÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¥«·î°Ê¾å¡¢ÆÃÄê¤Î¾ìÌÌ¤ÇÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯
¡Ú4. Å¬±þ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
ÏÃ¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¡¢°ÊÁ°¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ú5. ¿ÈÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ê¤¤¡Û
¸À¸ì¾ã³²¤äÄ°³Ð¾ã³²¡¢È¯¸ì¾ã³²¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤
Á´ÂÎÅª¤Ë¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¾¯¤·¤ÏÏÃ¤»¤ë¡×¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤·ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¡Ö³Ø¹»¤ÎÈ¯É½¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤«¤éÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¾ìÌÌåÈÌÛ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¿ÇÃÇÌ¾¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡ÖÉÂÌ¾¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Çò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤â¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶¯¼å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ½èË¡¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÂ±¡¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÏÀº¿À²Ê¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤äÌäÂê¤¬Íí¤ß¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò°ì½ï¤ËÄ¯¤á¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤Î²ô¤¬¤Ç¤¤¿¸¶°ø¤Ï¾®¤µ¤Ê·ë¤ÓÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ì¸«¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È³°Â¦¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¡ÖÂç¤¤Ê²ô¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¨¤ì¤Ð¤³¤Î²ô¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇí¤¬¤¹¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¯¤·±ü¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ë·ë¤ÓÌÜ¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÁ´Éô¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¡×¤È¤«¡Öº¬ËÜ¤«¤é²þÁ±¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤¬²ò·è¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÊý¤Ï¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â¤Ï¡Ö¾ìÌÌåÈÌÛ¡×¤Ë¤â¡ÖDV¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡×¤Ë¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥º¥ì¤µ¤¨²ò¾Ã¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È²ô¤Ï²ò¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ÎÊìÌ¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¥¯¥»¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÇòÌÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»Ò°é¤Æ¥«¥ë¥¿¡ÖÆü¡¹ÇòÌÜ¤à¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä°é»ùÌ¡²è¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤¿¤éÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¢ÊÐ¶þ¤ÊÁÄÊì¤È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö»ä¤Î²È¤Ë¤ÏËâ½÷¤¬¤¤¤¿¡×¡¢³¨ËÜ¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤«¤ó¤¬¤¨¤¿¡£¡×¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÇòÌÜ¤ß¤µ¤¨(misae_mon)