¡È²¨Ä¥¤ê¡É£·£°Ç¯¤ÎÅìÂçÀ¸¥µ¡¼¥¯¥ë¡¡Ä¥¤êÂØ¤¨ºî¶È¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÃÎ¼±¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤È¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×Âç³Ø¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Ë¡Ö²¨¡¦¾ã»Ò¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¡×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¼ç¤Ë²ÈÄí¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢³Ê°ÂÎÁ¶â¤Ç²¨¡¦¾ã»Ò¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅìÂç²¨¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¼èºà¡££·£°Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê³èÆ°ÆâÍÆ¤ä¡¢²¨¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÂç²¨¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤£·£°Ç¯Á°¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃÓÂ¼Áá¿¥¤µ¤ó¡£¡ÖÅìÂçÀ¸¤â²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²¨¤òÄ¥¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¬¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£²¨¤òÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê¶½Ì£¤¬ÆþÉôÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Éô°÷¤Î¹¾¾å°¦²Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤é¿ÍÀ¸¤Ç²¨¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¿·´¿¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ú¤«¤ì¤ÆÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¤«¤é²¨¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¾Â¼Èþºé¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¬Ãæ¹âÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬²¨¥¯¥é¥Ö¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£³èÆ°ÆâÍÆ¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¤¤¤Ä¤«·ÝÇ½¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ÊÆ°µ¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£±Ç¯À¸¤Î´Ö¤Ï½¤¶È¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¨¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÌÎã¡£½Õ¡Á²Æ¤Ë£±£°Ëç¡¢½©¡ÁÅß¤Ë£±£°Ëç¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢´ðËÜ¤Î£²¼ïÎà¤Î²¨¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤òÎý½¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îý½¬¤ÇÄ¥¤êÂØ¤¨¤¿²¨¤Ë¤Ï£±Ç¯À¸¤¬È¿¾ÊÅÀ¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¾åµéÀ¸¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢³Î¸Ç¤È¤·¤¿»ØÆ³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£¤½¤Î´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¾åµéÀ¸¤ËÉÕ¤Åº¤¦·Á¤Ç¸½¾ì¤Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤òÂÎ¸³¡£¿ô²ó¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ò·Ð¤Æ¡ÈÆÈ¤êÎ©¤Á¡É¤Ë»ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´ðËÜÅª¤ÊÂÐ±þÃÏ°è¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤Î¡Ö£±ÅÔ£³¸©¡×¤À¤¬¡¢³ØÀ¸¤Îµ¢¾ÊÀè¤È¶á¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤Ð±óÊý¤Þ¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤â¡£½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏÎ¥Åç¤ÇÄ¥¤êÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸½ÌòÉô°÷¤Ë¤Ï¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤â°ÍÍêÀè¤Ï£¹³ä¤¬°ìÈÌ½»Âð¤È¤Î¤³¤È¡£»û±¡¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î°ÍÍê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¿ôÇÉ¤À¡£½»Âð¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤ÊÄ¥¤êÂØ¤¨¤Î°ÍÍê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ú¤Ã±Û¤·Á°¤Î¸¶¾õÉüµ¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤ÈÉô°÷¤¿¤Á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿°ÍÍêÀè¤Ë¤Ï¹©ÄÂ¤ä¸òÄÌÈñ¤Î¤Û¤«¡¢Ãë¿©¤Þ¤¿¤ÏÃë¿©Èñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éô°÷¤Î¿·Àî·ò¸ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌó£¶£°Ç¯Á°¤Ë°ìÅÙ°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢ºÆÅÙÄ¥¤êÂØ¤¨¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î³ØÀ¸¤Ï¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤âÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¸ü¶ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÎÌ¤ÎÃë¿©¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤â¡ÖË¬Ìä¤·¤¿Àè¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´²ÈÄí¤Î¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤¬¡¢°ÍÍê¿ô¼«ÂÎ¤ÏÏÂ¼¼Ê¸²½¤Î¿êÂà¤â±Æ¶Á¤·¡¢¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ÃÓÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤Ï¡¢ÈËË»´ü¤Î£±£²·î¤À¤±¤Ç¡¢¸½ºß¤Î£±Ç¯Ê¬¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡È²¨Ä¥¤ê¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï·òºß¤À¤ÈÅìÂçÀ¸¤¿¤Á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö£±¤Ä¤Î¤â¤Î¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¿·Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¼ÏÂ´ü¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¿§¤Î°ã¤¦¾ã»Ò£±¥Þ¥¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ºÙÉô¤«¤éÀ¸³è¤Î¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢Èþ½ÑÈÉ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤À¡£²¨¤ä¾ã»Ò¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÁ´°÷Æ±Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¡È²¨¥¯¥é¥Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¸½¾ì¤Ç¤âÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÀ¾Â¼¤µ¤ó¡£¡ÖÃæ¤Ë¤â»æ¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Î²¨¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀÎ¤ÎÊ¸¾Ï¤ä¿·Ê¹¡¢³¨¤Ï¤¬¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²È¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤È·ë¹½´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ²¨¤ÎÎ®¹Ô¤â°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢ÊÁ¤À¤±¤Ç»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉôÎò¤¬Àõ¤¤¤È¤¤¤¦¹¾¾å¤µ¤ó¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼ÂºÝ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤âÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿²¨ÆÃÍ¤Î½ý¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉôÉÊ¤´¤È¤Ë¸ÇÍ¤Î¼è¤ê³°¤·Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¡ÈÃÎ¼±¤Î½¸ÂçÀ®¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È±ü¿¼¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÂç¤Çº£¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹²¨¥¯¥é¥Ö¡£³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡ù¤È¤¦¤À¤¤¤Õ¤¹¤Þ¥¯¥é¥Ö¡¡£±£¹£µ£´Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¡Ö²¨¡¦¾ã»ÒÄ¥¤êÂØ¤¨¡×¥µ¡¼¥¯¥ë¡£Àï¸å¤ÎÂç³ØÀ¸¤Îµ®½Å¤Ê¼ýÆþ¸»¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤â³ØÀ¸´Ö¤Ç²¨¡¦¾ã»Ò¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨µ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ä³Æ¼ï»ÜÀß¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢Ä¥¤êÂØ¤¨ºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£