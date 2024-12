保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2024年11月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】蕎麦 さだはる(内幸町)

蕎麦 さだはる 出典:虎太郎がゆくさん

※集計期間:2024年10月25日〜2024年11月24日

10月28日放送のテレビ朝日「帰れマンデー見っけ隊!!」で紹介された、行列のできる立ち食いそば店。ボリューミーなかき揚げがついた「天ぷらそば」が人気。 近隣のサラリーマンに愛され続けているお店です。

【9位】鮨トキドキ串 海老虎(外苑前)

鮨トキドキ串 海老虎 写真:お店から

<店舗情報>◆蕎麦 さだはる住所 : 東京都港区西新橋2-9-3 クレビル 1FTEL : 03-3597-6025

つまみと握り、串揚げを少量多皿でいただける、SNSでも話題のお店。「夜のおまかせ」コースは、23品で8,800円とコスパも抜群です。

【8位】IJ(銀座一丁目)

IJ 写真:お店から

<店舗情報>◆鮨トキドキ串 海老虎住所 : 東京都港区北青山2-14-4 THE ARGYLE aoyama 2FTEL : 050-5600-6531

銀座エリアにひっそりと佇む、SNSでも人気の一軒家レストラン。「国産牛のタルタル」や「まぐろとアボカドのレアコロッケ」など、魅力的なメニューが揃っています。

【7位】一真庵(国立)

一真庵 出典:show2014さん

<店舗情報>◆IJ住所 : 東京都中央区銀座1-6-14TEL : 03-3535-8899

11月1日放送のテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」で紹介された和菓子店。名店「一幸庵」で修業した店主が手間ひまかけて作る「本わらび餅」は絶品!

【6位】渋谷 森本(渋谷)

渋谷 森本 出典:komug710さん

<店舗情報>◆一真庵住所 : 東京都国立市西2-9-75TEL : 042-580-2215

京王井の頭線・渋谷駅西口からすぐの場所にある、一人飲みを満喫できる老舗焼き鳥店はSNSでも話題。特に人気の「つくね」は必食です!

5位以内に入った注目店は?

【5位】焼肉の名門 天壇 銀座店(東銀座)

焼肉の名門 天壇 銀座店 写真:お店から

<店舗情報>◆渋谷 森本住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-7-4 浜之上ビル 1FTEL : 03-3464-5233

京都発の焼肉店「焼肉の名門 天壇」は、各種メディアでも取り上げられる人気店。 看板メニューの「サーロインロース」と「リブロインロース」をお出汁のようなつけたれにからめていただくのは至福の食体験です。

【4位】併呑 中目黒店(中目黒)

併呑 中目黒店 出典:2df64dさん

<店舗情報>◆焼肉の名門 天壇 銀座店住所 : 東京都中央区銀座5-13-19 デュープレックス銀座タワー 5/13 10FTEL : 03-5551-1129

10月20日にオープンした、SNSでも人気の新店。「飲めば飲むほど安くなる」というユニークなシステムがあり、飲兵衛にはたまらないお店です。

【3位】酒とメシ ぐりすと(西武新宿)

酒とメシ ぐりすと 出典:Sean☆さん

<店舗情報>◆併呑 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒3-32-5 カーサデラソル 2FTEL : 03-6451-2099

SNSでも話題の、歌舞伎町のビルの地下にあるディープなお店。豊富に揃う海鮮系のメニューを、ちょっとずつリーズナブルに楽しむことができます。

【2位】GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-(築地)

GINZA ONO Gratia -Smoke Dining- 出典:nmc841さん

<店舗情報>◆酒とメシ ぐりすと住所 : 東京都新宿区歌舞伎町2‐39‐12 AK会館K館 B1FTEL : 03-6205-5597

日本テレビ「ヒルナンデス!」でも紹介された、9月30日にオープンしたばかりの福岡発の人気薪焼きダイニングレストラン。 朝食やランチ、ディナー、バーなど、さまざまなシーンで利用することができるのもうれしいポイントです。

保存数1位のイタリアンはこちら!

【1位】tar 渋谷店(神泉)

マルゲリータ 写真:お店から

<店舗情報>◆GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-住所 : 東京都中央区築地4-7-1 三井ガーデンホテル銀座築地 14FTEL : 03-3545-9073

メディアやSNSでも注目を浴びる、10月16日にオープンした、裏渋谷の隠れ家レストラン「tar(タァ)」。ムードたっぷりの店内で、本格ピッツァやタパスを味わって。

店内 写真:お店から

<店舗情報>◆tar(タァ) 渋谷店住所 : 東京都渋谷区円山町7-5 WHARF渋谷道玄坂 2FTEL : 050-5594-5481

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

