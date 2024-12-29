¸½Âå¤ÎÈþÇ»¾Æ¤â¡Ä¡ØÈþÇ»ÃãÏÒÅ¸¡ÙÁ´¹ñ¤Îºî²È¤é¤Ë¤è¤ëÆþ¾ÞºîÉÊÅùÌó120ÅÀÅ¸¼¨ ¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
¡¡ÈþÇ»Æ«·Ý¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÈþÇ»ÃãÏÒÅ¸¡×¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Î¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè26²óÈþÇ»ÃãÏÒÅ¸¤ÏÁ´¹ñ¤Îºî²È¤é¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆþ¾Þ¡¦ÆþÁªºîÉÊ¤Ê¤É¤ª¤è¤½120ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î²ÃÆ£¿¿Èþ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¹õ¤¤´éÎÁ¤òº®¤¼¤¿Ç´ÅÚ2Ëç¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¿§¤¢¤¤¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ôÉì¸©¤ÎóîÌÚ½Ó½¨¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿¥Éô¤Î¿¼¤¤ÎÐ¤ËÀÖ»ÖÌî¤ä²«À¥¸Í¤ÇºÌ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¸½Âå¤ÎÈþÇ»¾Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÇ»ÃãÏÒÅ¸¡×¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£