¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ¡¡Î¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¼ºÇÔ¤·±ê¾å47¿Í»àË´¡¡³êÁöÏ©³°¤ìÊÉ¤Ë¾×ÆÍ
¡¡´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í47¿Í¤Î»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê»³ËÜ»ÖÌçµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¤³¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÏÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤·±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹µÒµ¡¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥à¥¢¥ó¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎºÑ½£¹Ò¶õ¤Ç¡¢29Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è°÷¾èµÒ¤Ï181¿Í¤Ç¡¢¥¿¥¤¿Í2¿Í¤ÎÂ¾¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤Î¾èµÒ¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ¿Í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¡¢µß½õ³èÆ°¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í47¿Í¤¬»àË´¡¢¾è°÷¾èµÒ¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¶É¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Ï¾å¶õ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÄ»¤òµÛ¤¤¹þ¤ßÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¤Î¥®¥¢¤Ë¸Î¾ã¤¬À¸¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÖÃ¡Ê¥Á¥§¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê¤¬´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê»³ËÜ»ÖÌçµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¤³¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÏÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾×ÆÍ¤·±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹µÒµ¡¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯È¯¤Ç´Ú¹ñ¤Î¥à¥¢¥ó¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎºÑ½£¹Ò¶õ¤Ç¡¢29Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢µß½õ³èÆ°¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í47¿Í¤¬»àË´¡¢¾è°÷¾èµÒ¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤òµß½õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¶É¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Ï¾å¶õ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÄ»¤òµÛ¤¤¹þ¤ßÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¤Î¥®¥¢¤Ë¸Î¾ã¤¬À¸¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸ÂÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ëÖÃ¡Ê¥Á¥§¡Ë·ÐºÑÉû¼óÁê¤¬´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£