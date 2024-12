ドジャースの大谷翔平選手が12月28日(日本時間29日)、自身のインスタグラムで妻の真美子さんの妊娠を公表しました。



【写真】赤ちゃんのエコー写真、フリル付きベビー服も(実際の写真)

大谷選手は英文で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(意訳:小さなルーキーがもうすぐ家族の一員になるのが待ちきれない!)と投稿。同時に公開した写真には、愛犬デコピンと超音波(エコー)写真、フリルのついたピンク色のベビー服と水色のベビーシューズが写っています。



MLB公式Xも「Shohei Ohtani and Mamiko are having a baby!」(意訳:大谷翔平選手と真美子さんに赤ちゃんが誕生します!)と投稿し、2人を祝福しました。



ネット上では「大谷翔平選手、真美子さんおめでとうございます」「大谷夫妻にベイビー!」「今年最後にビッグニュースがきた!」「朝からいいニュース」「デコピンお兄ちゃんになるね」「大谷一家に新しいメンバー、うれしい!」などの声が相次いでいます。



ベビー服とベビーシューズにも注目が集まり、ファンの間ではベビー服は大谷選手がブランドアンバサダーを務めるBOSS、靴は契約を結ぶニューバランスのものではないかと推測する声が多数上がっています。SNS上では「ベビー服はHugoBossにタグが似ている」「別のブランドでも似てる服あった」「ニューバランスのスニーカーかな?」などの声が並び、中にはネットショップで似たベビー服を見つけ、注文しようか悩む人も。



また、「ピンクのベビー衣装ということは女の子?」「性別はどちらでもいい」「男の子でも女の子でもおめでたい」「安産であれ!」などの声も交わされています。