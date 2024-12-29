¡È´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡ÉÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¸òÄÌµ¡´Øº®»¨Â³¤¯¡ÄÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎó¼Ö¤ÇËþÀÊ¡¡¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤ê¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ÂÂÚÈ¯À¸¤â
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢29Æü¤â³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Çº®»¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Ï29ÆüÄ«¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ä¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¡¢µ¢¾ÊµÒ¤Ê¤É¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎó¼Ö¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ¤Ï¡ÖÀ¶¿å»û¤È¤«Éú¸«°ð²Ù¤È¤«¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¡ÖÀè·î·ëº§¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤Ç¤ªÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸áÁ°11»þ50Ê¬¸½ºß¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¡¦¸üÌÚ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
³Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤ê¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Ç¼¢²ì¸©¤Î¿·Ì¾¿À¡¦¿®³Ú¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë12km¡¢Ãæ±ûÆ»¡¦ÆüÌî¥Ð¥¹ÄäÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë11km¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£