Àµ·î½àÈ÷¤Ë¡¡¾¾ËÜ»Ô¤Ç»Ô¾ì³«Êü¥Çー¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¾¾ËÜ»Ô¤Î²·Çä»Ô¾ì¤Ç29Æü¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö»Ô¾ì³«Êü¥Çー¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«7»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»Ô¾ì³«Êü¥Çー¡×¡£Ãç²·¶È¼Ô¤«¤é°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤Ë¿·Á¯¤Êµû¤ä²ÌÊª¤Ê¤É¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©ºà¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ö¾¾ËÜ»ÔÌ±¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¥¹ー¥Ñー¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¡ËèÇ¯Íè¤Þ¤¹¤è¡×
Ç¯±Û¤·¤Îµû¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ö¥ê¤Ï1¥¥í3900±ß¤Û¤É¤Ç¡¢µîÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÌ¤ËÂ£¤ê¤¿¤¤¤È11¥¥í¤Û¤É¤Î¥Ö¥ê¤òÇã¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï29Æü¤È30Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤é¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£