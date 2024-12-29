µÜÂô¤ê¤¨¡¢¹À¥¤¹¤º¤é¡È»Í»ÐËå¡É¤¬À§»Þ´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ç¥Ï¥á³°¤·¡Ö¤¢¤Ã¤·¤å¤é¡Á¡ª¡×Ìë¤Ë¶Á¤¤¤¿À¼
¡¡2024Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î1Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Íâ2Æü¤Ë¤Ï±©ÅÄ¤ÇÆü¹Òµ¡¤¬±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ²º¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÆüËÜ¤Î2ºî¤¬¼õ¾Þ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³¤³°¤Î²Æµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë45¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÊÆ¥ê¡¼¥°½é¤Î¡Ö50-50¡×Ã£À®¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡£¤½¤ó¤Ê2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ê¤¨¡¢Áó°æÍ¥¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢¤¹¤º¤¬¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÌë¤Î½ÂÃ«¤Ç¡Ä
¡¡ºÇÄãµ¤²¹¤¬3ÅÙ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿2023Ç¯Ëö¤Î¤È¤¢¤ëÆü¤Î¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¡ØM¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À§»Þ´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ËÜÌÚ²í¹°¤ä¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤âÂ³¡¹¤È¨¡¡£
¡ÖÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢1979Ç¯¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø°¤½¤Íå¡Á¡Ù¤Î±é¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤ò¾·¤¤¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·ó¤Í¤¿ËºÇ¯²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î»Í»ÐËå¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡£2003Ç¯¤Î¥ê¥á¥¤¥¯±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Ç¤Ï¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤µ¤ó¡¢Áó°æÍ¥¤µ¤ó¡¢¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤¬»Í»ÐËå¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¼ç±éµé¤ÎÇÐÍ¥¤Ð¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤Ë¤ÏÈøÌî¤äÁó°æ¡¢¹À¥¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£ÃÙ¤ì¤Æ¸á¸å7»þ¶á¤¯¤ËµÜÂô¤¬ÆþÅ¹¡£3³¬·ú¤Æ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤Î1³¬¤È2³¬¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ï70¿Í¶á¤¤»²²Ã¼Ô¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ÎÆø¤ï¤¤¤Ï³°¤Ë¤âÏ³¤ìÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¼¡²ñ¤Ï4»þ´Ö¤Û¤É¤Ç½ªÎ»¡£²ò»¶¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Å¹¤«¤é½Ð¤¿À§»Þ´ÆÆÄ¤È»Í»ÐËå´Þ¤á¤¿¿ôÌ¾¤Î¤ß¤Ç°ÜÆ°³«»Ï¡£µÜÂô¤¿¤Á»Í»ÐËå¤¬ÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Ï¤·¤ã¤®¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤ÈÌó10Ê¬¡£ÅÓÃæ¤ÇµðÂç¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È°ì¹Ô¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢
¡Ö¤¢¤Ã¤·¤å¤é¡Á!¡×
¡¡¤È¡¢ºîÉÊÌ¾¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤«¤±À¼¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£¤ë°ìËë¤â¡£
¡È»Í»ÐËå¡É¤ÏÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ø
¡ÖÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Î¡Ø°¤½¤Íå¡Á¡Ù¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î¸ø³«¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀµ¼°¤ÊÇÛ¿®Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÈÀ§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é!¡É¤È¡¢¿Íµ¤±é¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Îå«¤Ï¤½¤¦¤È¤¦¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆ¤ÓÊâ¤½Ð¤·¤¿°ì¹Ô¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤ÏÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó30¿Í¤â¹çÎ®¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î¤ª¼ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò»ý»²¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤â¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÈÂð°û¤ß¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡ÆüÉÕ¤ò±Û¤¨¤Æ¤â»Í»ÐËå´Þ¤á¤¿»²²Ã¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¢¤é¤º¡£·ë¶É¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²³«»Ï¤«¤é10»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÂç±ã²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²´Ö¤Î¥É¥í¥É¥í¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢±é¼Ô¤â¥¥ã¥¹¥È¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤â³Ú¤·¤ß!