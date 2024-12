11月11日、TOBEから新グループ・CLASS SEVENの結成が発表された。

大東立樹、髙野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣の7人から成るCLASS SEVEN。12月3日、4日には、先輩アーティストである北山宏光の全国ツアー『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』の神奈川・ぴあアリーナMM公演で、グループとしての初ステージを飾った。

今回、リアルサウンドでは7人全員にインタビュー。メディア取材はこの日が初めてということで、やや緊張した様子を見せながらも、しっかりと言葉を伝えてくれた姿が印象的だった。結成時の心境や、初ステージを終えて感じたことをはじめ、アーティストを目指そうと思ったきっかけや、メンバーがそれぞれ普段聴いている音楽、そして今何を目指しているのか、語ってもらった。(かなざわまゆ)

■結成を伝えられたのは滝沢秀明の言葉「今日から君たちはCLASS SEVENだよ」

――まずは、CLASS SEVENの結成が決まった時の心境を教えてください。

大東立樹(以下、大東):アーティスト写真を撮影する寸前に、グループ結成のことを社長(滝沢秀明)からお聞きして。興奮状態で、そのアーティスト写真を撮影している時はまだ自覚がなかったんですけど、今はちょっと月日が経って、みんなで「こういう方向性で頑張っていきたい!」という想いは、話し合いもして、まとまってきている状態です。

――最初はアーティスト写真を撮ることだけお聞きしていて、いざ現場に行ったら結成を伝えられた、という流れだったんですね。

大東:現場に行ったら7人いて。(そこに)社長がきてくださって、その時に「今日から君たちはCLASS SEVENだよ」と。もう……(メンバーを見ながら)びっくりしたよね? 感動と興奮と、いろんな感情が同時にきました。高田はもう、踊っちゃってて。

高田憐(以下、高田):踊りました、僕(笑)。すごく嬉しくて。話し合いもして、今後どうしたいかとか、みんなの夢とか、「どこまで行きたいのか」をみんなで語り合いました。今は一致団結したというか、ひとつのことにみんなで向かっているなと感じますね。

――そもそも、皆さんはなぜアーティストを目指そうと思ったのでしょうか?

髙野秀侑(以下、髙野):僕はNovel Coreさんがきっかけです。中学2年生の時にNovel Coreさんのバックダンサーにつかせてもらったんですけど、ステージに立った時に、お客さんを楽しませることが(ダンサーの)自分たちもすごく楽しくて、めちゃくちゃいいなと思いました。そこから、ダンススクールの先生に相談して、TOBEのオーディションに応募しました。ダンスは小学校2年生から習っていて、当時は本当に友達からの誘いで習い事として始めたんですけど、やっていくにつれて「やめたくない」という気持ちもあったし、ダンスが好きなので、本当にTOBEに入ることができてよかったです。

星慧音(以下、星):僕は小学生ぐらいの時に、テレビの音楽番組でいろんなアイドルの方が歓声を浴びながら歌って踊っているのを見て、「わあ、すごいな!」と思って。「人を喜ばせることはとても凄いことなんだな」「僕もそうなりたいな」と思って、今ここにいます。TOBEには、母から「オーディション受けてみない?」と言われたのがきっかけで。絶対チャンスだと思ったので応募しました。

近藤大海(以下、近藤):僕は高校2年生の進路を決めるタイミングで、「何しよう?」ってずっと考えていたら、学校の体育の先生に「(TOBEのオーディションを)やってみろ」と言われて、「あ、じゃあ応募します!」と。将来的に親孝行もしたかったので、すごくよかったなって。今幸せだなと思っています。

――学校の先生から勧められたというのが珍しいなと思ったんですが、「ダンスをやりたい」とか、先生とはもともとそういう話をされていたんですか?

近藤:いや、まったくないです。ただ、「俺が見てきたなかでお前がいちばんかっこいい」って言われて。

全員:お―!

近藤:(笑)。もうずっと言われて、結果こうなったっていう……。本当に恩人だと思っています。

横田大雅(以下、横田):僕は小さい時から木村拓哉さんにずっと憧れていて。木村さんがファンの方々を笑顔にしているのを見て、自分もこういうお仕事でたくさんの人を笑顔にできたらと思って、今ここにいます。

中澤漣(以下、中澤):僕は、ダンスで誰かに感動や勇気を与えられるようになりたくて、この業界に入ろうとチャレンジしました。今はこのメンバーに会えて楽しいし、これから頑張っていこうと思っています。

――この7人で、と聞いた時はどんなふうに思いましたか?

中澤:不思議と、この7人ならファンの皆さんを絶対に楽しませられるなと思いました。

■初ステージへ向けて行われた7人だけの話し合い「もうやるしかないよね」

高田:僕は、家族に恩返ししたいと思ったのが理由です。家族のために何かできることはないかと考えていて、「これだ!」と決めてTOBEに入りました。家族が大好きなので、僕。家族がいるからここまでやってこられたというのもあるし。家族がいるから辛いことがあっても、風邪を引いたりしている時でも、「頑張らないとダメでしょ」と自分に言い聞かせています。

大東:僕は、小さい時からテレビ番組でアイドルやアーティストをよく見ていて、純粋に憧れていました。物心ついた時から憧れが強くて、自分も頑張ってみよう、と。

――特に憧れを抱いた方はいらっしゃいますか?

大東:もう、いっぱい!(笑)。それこそ、TOBEの先輩方も本当に素敵ですし。最近、北山(宏光)さんのライブにも出演させていただいたんですけど、毎回かっこいい背中を見せてくださるので、学ぶことが多いです。ライブに出させていただいたからにはいっぱい吸収していきたいし、僕たちも気合いがめちゃくちゃ入って。練習も日々頑張れていました。

――今お話しいただいたように、12月3日、4日に行われた北山さんのコンサート『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』の神奈川公演で、CLASS SEVENとしては結成後初めてステージに立ちました。これまでにも皆さんは、たとえば6月に有明アリーナで行われた先輩アーティストの単独公演などにも出演されてきたかとは思いますが、今回グループ初のステージということで、何か変化は感じましたか?

髙野:CLASS SEVENとして初めて立つステージということで、みんなの気合いの入り方もすごかったです。リハーサルが始まったのが(本番の)1カ月半前ぐらいからだったんですけど、練習の時から本番までの成長の仕方も本当にすごくて。一度、7人だけで話し合いをしたんですけど、みんなの夢ややりたいこと、今回の北山さんのライブをどのように支えていくのかも話しました。そこで、「もうやるしかないよね」という感じで、みんなで頑張れて。いいものを作れたな、と。

大東:仕事に対する熱量とか、そういったところも今回のライブで成長できたのかなと思います。

■憧れの先輩アーティスト、北山宏光は「すごいパワーを持っている」

――北山さんもそうですし、TOBEには三宅健さん、Number_iさん、IMP.さんといった先輩がいらっしゃいますが、先輩方が活躍する姿は皆さんの目にはどう映っていますか?

大東:高田が北山さんのことを――。

高田:北山さんは本当にすごくて!!

大東:出だしからすごい(笑)。

高田:(笑)。北山さんはまず、オーラがすごいんです。見た瞬間に「この人はすごいパワーを持っているな」って。最初に会った時に胸を打たれたんですよ、「痛い痛い!」って(笑)。そこから憧れというか、ファンになったというか。大好きで、動画もいっぱい観ています。ステージに立っていると、かっこよすぎてずっと見ていたくなりますね。

大東:しかも僕たち、結成して最初のステージが北山さんのコンサートなので。

高田:本当に嬉しいです! しかも、一緒にパフォーマンスをしたのが「Violet」という、僕が好きな曲だったんですよ! より嬉しかったです。

星:僕は、Number_iの平野紫耀さんに憧れています。すごくファン想いで、ライブの照明や映像もすごく工夫されていて、海外でも活躍されていて。僕たちCLASS SEVENも、海外で活躍できるような有名なアーティストになりたいと思っています。

■Number_i、BE:FIRST、三代目 J SOUL BROTHERS……音楽へのリスペクト

――皆さんが好きなアーティストや、今年いちばんよく聴いた楽曲は何かありますか?

髙野:僕は、アーティストを目指すきっかけにもなったNovel Coreさん。今年の1月に武道館でライブ(『I AM THE HERO at BUDOKAN』)をされていて、その時のライブタイトルでもある「HERO」という曲が本当に好きで。ライブの映像がYouTubeにあるんですけど、それを観るとこっちまで泣いちゃって。本当に大好きです。それぞれの曲にメッセージ性があって心を打たれますし、毎日聴いて元気をもらっています。

星:僕は、Number_iさんの「GOAT」(振りを真似しながら)。家でずっと踊っていて――まだ上手くはないんですけど(笑)。ほかにはBE:FIRSTさん。ロボットダンスがキレキレでかっこよくて、僕も習いたいと思っています。

近藤:もちろん、三宅さん、北山さん、Number_iさん、IMP.さんの曲はたくさん聴きます! あとは、三代目 J SOUL BROTHERSさんの「リフレイン」や「C.O.S.M.O.S. ~秋桜~」とか。EXILEさんの曲も大好きですし、いろいろ聴いています。

横田:僕は、Number_iさんの「No-Yes」が大好きで。どんなに落ち込んでいても、聴けば必ず元気を与えてくれるなと思っています。自分たちも、そういう歌を作っていけたらいいなと思います。

中澤:僕は……北山さんファン(高田)の前で言うのもおこがましいんですけど(笑)。

高田:いいよ(笑)!

中澤:北山さんの「赤い夜に」です。

高田:いい、めっちゃいい! よくわかってる!

中澤:(笑)。激しいところもあるんですけど、ちょっとチルいところもまたよくて。好きなんですよね。

■夢を追いかけて希望を与える、そんな存在になりたい

――かっこいい曲ですよね。そんな、北山さんファンの高田さんは?

高田:僕はやっぱり「Violet」です。ライブの演出だとパンダが登場するんですけど、「Violet」を聴いていると、本当に頭のなかにパンダが出てくる(笑)。「パンダかっこいい!」って思いながら、北山さんも思い出していて。コンサートでは北山さんが実際に歌っているから、めちゃくちゃやる気をもらえましたね。イヤモニをしていたから、歌声がそのまま聴こえてくるので。

大東:すごい贅沢だったよね。

高田:「いいのかな?」って(笑)。めっちゃ好きです。北山さんの曲、全部好きです!

大東:僕は好きな曲がすごく多いんですよ。どんどん言っていいですか? まず、北山さんの「乱心-RANSHIN-」、IMP.さんの「SWITCHing」、三宅さんの「iDOLING」――コンサートバージョンもいいんですよね。イントロの尺が伸びているバージョン、感動しました。そして、Number_iさんの「Blow Your Cover」。

全員:ああ!

大東:(笑)。全部好きなんですけど、今年いちばん聴いた曲は「Be on Your side」です。3月の『to HEROes ~TOBE 1st Super Live~』で披露した、Number_iさんが作詞された曲で。本当に感慨深いというか、歌詞の一つひとつの意味を解釈しようとしたらとてつもない時間がかかると思うんですけど、毎日のように聴いています。僕たちもどうやったら誰かの支えになれるんだろうと聴きながら考えられますし、音楽も素敵ですし。今年いちばん聴いた曲です。

――これからCLASS SEVENは、どんなグループになっていきたいですか?

大東:どうする? じゃあ最後、強烈な北山さんファンに締めてもらって(笑)。

高田:いきます! CLASS SEVENは夢を追いかけて希望を与える、そんな存在になりたいです!

全員:頑張ります!

(取材・文=かなざわまゆ)