¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡¡ºòÇ¯¼ºÇÔ¤Î¤±¤ó¶Ì¡Äº£Ç¯¤³¤½À®¸ù¤Ç¡ÖÎÉ¤¤2025Ç¯·Þ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê43¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡10Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖÎø¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æüº¢¤«¤é¤±¤ó¶Ì¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢4ÃÊ¤Î»ñ³Ê¤ÎÏÓÁ°¤ò»ý¤Ä»°»³¡£º£Ç¯¤Ï¡¢TXT¤Î¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢ME:I¤ÎRAN¡¢TRF¤ÎDJ KOO¡¢Da-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯ÀË¤·¤¯¤â¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿128¿ÍÏ¢Â³¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤ËÄ©¤à¡£
¡¡»°»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï10Ç¯Ï¢Â³2·å¡Ê½Ð¾ì¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²Î¾§¤·¤ÆÇ¯Ëö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡£ÀÕÇ¤´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤¬ºòÇ¯¤Ï¼ºÇÔ¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¡£º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Þ¤·¤ÆÎÉ¤¤2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È»°»³¡£¡Ö1ÈÖ¤«¤é10ÈÖ¤Þ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤¤ë¡£1²ó¤À¤±¤ä¤êÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ºÇ½é¤¬1ÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£128ÈÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÌò¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤±¤ó¶Ì¤Ë¤Ï¡Ö¹²¤Æ¤º¡¢¾Ç¤é¤º¡¢Äü¤á¤º¡×¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¡È¤¢¡É¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤±¤ó¶Ì¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ ¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Î3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÉ¬¤ºÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ï¼ê¤Ç¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉ¨¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢É¬¤º¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»°»³¡£»²²Ã¼Ô¤È¤Ï¡Ö³Ú²°¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ·èµ¯½¸²ñ¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¡ÖÁ°²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ý¥í¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÍèÇ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÃ£¤Ï¿´¶¯¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤±¤ó¶Ì¹¥¤¹¥¤¤ÇÍè¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»°»³¤Ò¤í¤·¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÅÐ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È»°»³¡£º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍî¸ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ëÅÙ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡ÈÀï¡É¡£¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ªµÏ¿¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥®¥Í¥¹¸ø¼°µÏ¿°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä©Àï¤ÏÀË¤·¤¯¤â¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£