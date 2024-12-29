¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¤¤º¤ì¤Ï¼Ì¿¿Å¸¤ò¡Ä¡×THE RAMPAGEµÈÌîËÌ¿Í¤¬¸ì¤ë¡È¸Î¶¿µÜºê¡É¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¡Ú°¦µ¡¤Ï¥ê¥³¡¼GR¡Û
¡¡½Ü¤Ê¿Í¤¬¿¼¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡£Âè17²ó¤Ï¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤È´Å¤¤²ÎÀ¼¡¢¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ëTHE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£°¦µ¡¤ÎGR¤È³¤ÊÕ¤Î¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN2025ÁÏ´©6¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹µÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó
©Ê¿¾¾»ÔÀ»¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤â¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý»²
¡¡³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖºòÆü¤Þ¤ÇµÙ¤ß¤òÌã¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿µÈÌîËÌ¿Í¡£¡ØTHE RAMPAGE¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌö¿ÊÃø¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬º£¡¢¤á¤Ã¤Ý¤¦¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¼Ì¿¿¡É¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥«¥á¥é¤ò»ý»²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2Ç¯Á°¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÁÍý¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë»£¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²è³Ñ¤â¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤¤¤¤¥«¥á¥é¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ê¥³¡¼¤ÎGR¡£ÀÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èï¼ÌÂÎ¤ÏÆü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÆ»Ã¼¤Ëºé¤¯°ìÎØ¤Î²Ö¤ä¡¢¼ÖÁë¤Î°Ü¤ê¹Ô¤¯·Ê¿§¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤ò½ÐÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë»£¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤¼È´¤¤ËÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢µÈÌî¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØOrange¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»£±ÆÃÏ¤â¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï¥ß¥é¥Î¤È¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤ì¡£¡Ê¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò±ìÁð¤òµÛ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¥Ï¥Þ¤ë¤Û¤Éº£¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤ÏË°¤Â¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í2ÂæÌÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¡¢Ë°¤À¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤ÏÀ³Ê¤Î¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤À¤¬¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤À¤±¤ÏË°¤¤º¤ËÌ¥Î»¤µ¤ìÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Æ°¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ°ì½Ö¤À¤«¤é¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¼Ì¿¿Å¸¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤È¡×
ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡À¸¤Þ¤ì¤ÏµÜºê¸©¡£¸Î¶¿°¦¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëµÈÌî¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¿¶á½ê¤Î¸ø±à¤«¤Ê¡£¾¯¤·¾®¹â¤¤½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÀ±¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÍ§Ã£¤È¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸Î¶¿¤ÏµÈÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¡¢²¹¤«¤¤²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²º¤ä¤«¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È5ºÐ¾å¤Ë·»¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·»¤È¤Ï¤è¤¯·ö²Þ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÂÎÎÏº¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅ¨¤ï¤Ê¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤âµã¤«¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬·»¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤í¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¡ü¥Ð¥¹¥±ÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤äÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸Î¶¿¤Î²ÈÂ²¡¢20¥¥íÊâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ì¿ÍÎ¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Á´Ê¸¤Ï¡Ø½µ´©Ê¸½ÕWOMAN2025ÁÏ´©6¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ù¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÂçÀ¾Å¸»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§Ê¿¾¾»ÔÀ»
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÂçÌÚÍøÊÝ¡ÊCONTINUE¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§µÈÅÄ¥±¥¤¥¹¥±
¡ÊÂçÀ¾ Å¸»Ò¡¿½µ´©Ê¸½ÕWOMAN 2025ÁÏ´©6¼þÇ¯µÇ°¹æ¡Ë