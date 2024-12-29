Bye-Bye-Handの方程式、自主音源を再録したEP『nostalgic lovers』を発売
Bye-Bye-Handの方程式が、自主制作音源を再録＆初音源化した5曲入りEP『nostalgic lovers』を2月5日(水)配信リリースする。
ミディアムバラード「湿恋」「Flower Dance」をMr.Childerenやゆず等の様々なアーティストのサポートやアレンジで活躍するSUNNYを招き新バージョンで収録。またインディーズ初期楽曲であるギターロックチューン「君と星座の距離」を初音源化。さらにライブでお馴染みのロックナンバー「熱帯夜と遊覧船」、廃盤となったCDに収録されていた「自論文」が再録される。2015年に地元・大阪の中学の同級生で結成して以来、これまでの活動を彩る楽曲が新たなアレンジで収録となる。
さらに、今作『nostalgic lovers』2/5(水)の配信リリースに先立ち、1月18日(土)のワンマンツアーよりパッケージ版（CD＋DVD）がライブ会場限定でリリース。5曲入りCDに加えて、Bye-Bye-Handの方程式“Soft Vinyl Human Tour”@Spotify O-Crestのライブ映像DVDが付属する。
リリース情報
2025年2月5日(水)配信リリース
1. 熱帯夜と遊覧船
2. 湿恋
3. 自論文
4. 君と星座の距離
5. Flower Dance
※ライブ会場限定販売決定
EP『nostalgic lovers』(CD＋DVD)
1/18より発売開始／ライブ会場限定商品／\2,000(tax in）
＜CD＞
1. 熱帯夜と遊覧船 2. 湿恋 3. 自論文 4. 君と星座の距離 5. Flower Dance
＜DVD＞
2024.9.29 (日) Soft Vinyl Human Tour@Spotify O-Crest LIVE映像
Bye-Bye-Handの方程式『nostalgic lovers』特設サイト
https://columbia.jp/byebyehand/nostalgiclovers/
ライブ・イベント情報
2025年1月18日 土曜日
愛知・名古屋CLUB UPSET
18:00 / 18:30
2025年1月26日 日曜日
大阪・OSAKA MUSE
17:30 / 18:00
2025年1月31日 金曜日
東京・下北沢Shangri-La
18:30 / 19:00
＜チケット詳細＞
http://byebyehand.com/
ライブ・イベント情報
2025年3月29日(土)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
2025年3月30日(日)心斎橋BIGCAT 12:30 / 13:15
出演：Bye-Bye-Handの方程式 / and more
＜チケット詳細＞
http://byebyehand.com/
関連リンク◆Bye-Bye-Handの方程式 オフィシャルサイト
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