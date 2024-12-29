リリース情報







EP『nostalgic lovers』2025年2月5日(水)配信リリース1. 熱帯夜と遊覧船2. 湿恋3. 自論文4. 君と星座の距離5. Flower Dance※ライブ会場限定販売決定EP『nostalgic lovers』(CD＋DVD)1/18より発売開始／ライブ会場限定商品／\2,000(tax in）＜CD＞1. 熱帯夜と遊覧船 2. 湿恋 3. 自論文 4. 君と星座の距離 5. Flower Dance＜DVD＞2024.9.29 (日) Soft Vinyl Human Tour@Spotify O-Crest LIVE映像Bye-Bye-Handの方程式『nostalgic lovers』特設サイトhttps://columbia.jp/byebyehand/nostalgiclovers/