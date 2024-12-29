¸¤¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¡©¡¡°¦¸¤¤Î¤³¤È¤¬¤è¤ê°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤È¤Ï
¸¤¤¬¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÊú¤¯´¶¾ð
¸¤¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸ÄÂÎ¤Ç·²¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤òÁÄÀè¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Æ°Êª¤ÎËÜÇ½¤ä½¬À¤ò°äÅÁÅª¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤äÇ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°¦¾ð¤ÈÃç´Ö°Õ¼±¤ò»ý¤Ä·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¾®¤µ¤¯¼å¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À®¸¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¡×Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¹¸¤¤Î¾ì¹ç¤ÏÊìÀËÜÇ½¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥¹¸¤¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â·²¤ì¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤«¼å¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ä»ÅÁð¤â¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸¤¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¤½¤ì¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤êÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¤¤ò¤Û¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿È¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¸¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¿´¤¬°¦¸¤¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¸¤¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤Î¤«¤«¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ÈÂ²¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¸¤¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼»ÅÊ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¤¥¿¥º¥é¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤¿¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸¤¤â°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾®¤µ¤¯¡¢Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸¤¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¤«¤«¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä»Ò¤É¤â¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ¨¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¸¤¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¸¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Êµã¤À¼¤äÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢»×¤ï¤ºÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸¤¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ë¤·¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·²¤ì¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Æ°Êª¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¸«¼é¤ê¤äÊÝ¸î¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼»ÅÊ¤·¤¿¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
°¦¸¤¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£