¡ÚÍª¿Î¤µ¤ÞÃÞÇÈÂç³Ø¹ç³Ê¡Û¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ä¤Ê¤°¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×Á´¼ÖÎ¾¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢11·î¤«¤é½ç¼¡ÀßÃÖ¤ÇÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¡
¡¡12·î11Æü¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê18¡Ë¤¬ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬µÜÆâÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð2025Ç¯4·î¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÄÌ³ØÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¡¢¤¿¤³¾Æ¤ÊÒ¼ê¤ËÊâ¤«¤ì¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤«¤é¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó60kmÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÃÞÇÈÂç¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤Ç¤â1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÄÌ³Ø¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµÜÆâÄ£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·ÙÈ÷¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼Ö¤Ç¤ÎÄÌ³Ø¤¬Ç»¸ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î¹Ä¼¼¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤ÏÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯4·î¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎÁ´¼ÖÎ¾¤Ë11·î¤«¤é2024Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¼ÖÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò½ç¼¡ÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÖÆâÈÈºá¤äÌÂÏÇ¹Ô°ÙÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¿Ê³Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢µþ²¦Àþ¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÌµº¹ÊÌ»É½ý»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¤Î»ö·ï¤¬Â¿¤¤¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬ÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾è¼Ö»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ö¤ó¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î·Ù¸î¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤ò¤È·ÙÈ÷¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤áËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¤Î´Æ»ë¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ø¤Î¼ç¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¾è¼Ö¤Ç¤¹¡£ÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Íª¿Î¤µ¤ÞÌÜÅö¤Æ¤Î²ø¤·¤¤¿ÍÊª¤¬¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î²óÅú
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î±¿±Ä¸µ¤Ç¤¢¤ë¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¡¢º£²ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÖÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Îó¼ÖÆâ¤ÎÈÈºáÍÞ»ß¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê·×²è¤ò»Ï¤á¡¢2024Ç¯11·î¤è¤êÀßÃÖ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡Ë¤´ÄÌ³Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×
¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÄÌ³ØÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÆâÄ£¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¥Û¥Æ¥ë,
Êè,
³¤,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î,
Ê©ÃÅ