Âçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤³¤³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¤ªÉô²°¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¤¬Ä°¤±¤ë¥¨¥â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢USJ¤â¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ë¤ª¼ê¤´¤í²Á³Ê

2024年も残すところわずか。今年1年間頑張った自分へ労いの気持ちを込めて、年明けはゆっくり過ごせるホテル宿泊をプレゼントしませんか?大阪・弁天町の「HOTEL SHE, OSAKA(ホテルシー大阪)」なら、お部屋でレコードを聴きながらくつろげちゃう。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン へも約30分ほどと好アクセスだから、大阪旅行の宿泊先にもうってつけなんです。isutaエディターが宿泊してきたので、早速ホテルの様子をレポしていきます!

新しいカルチャーとの出合いにワクワク!「HOTEL SHE, OSAKA」弁天町駅からおよそ徒歩8分の場所に位置する、「HOTEL SHE, OSAKA」。ホテルを「ライフスタイルの試着ができる場所」と考え、レコードやクラフトカルチャーといったライフスタイルを、服を試すように“試着”してほしいという想いが込められているといいます。ホテルの各部屋にはレコードプレーヤーが設置されているほか、アパレルやアクセサリーブランドのポップアップストア、若手アーティストやイラストレーターの作品の展示会、音楽ライブなどを開催。さまざまなイベントを通して、ライフスタイルを試着できる機会が用意されています。ロビーに併設されたカフェ&バー「SHE, SIDE DINER」では、宿泊者限定で夕方からフリードリンクとスナックが提供されているから、つまみながらロビーに展示されているポップアップの作品などを鑑賞してみるのも良いかも。ホテルのスタッフの方たちは、皆さん気さくであったかい雰囲気。気になる作品やコンテンツについて聞いてみると、新たな情報を知れるかもしれません。「SHE, SIDE DINER」ではオーダーしたお料理も楽しめるため、こちらで夕食をいただくのもおすすめ。1枚1枚オーブンで焼かれる手作りピザは絶品だというから、要チェックですよ!どんなお部屋?全室レコードプレーヤー付きでエモい気分にここからは気になるお部屋をレポ。「HOTEL SHE, OSAKA」には、なんと各部屋にレコードプレーヤーが設置されているんです。また、お部屋ごとに飾られているアートもそれぞれ違うそうなので、こちらにも注目。今回isutaエディターが宿泊したのは、『Superior Double Room(スーペリアダブルルーム)』の部屋タイプです。シモンズ社製のダブルベッドが設置されていて、ひとりでゆったりと過ごしたい時には特にうってつけのお部屋。お部屋にはレコードプレーヤーとレコードが2つありました。ホテルのオリジナルデザインのターンテーブルもかわいいですよね。どんなレコードが置いてあるかはお部屋に入ってからのお楽しみですが、ロビーに置いてある他のレコードをお部屋に持ち帰って聴くこともできますよ。アナログなレコードから流れる音楽に耳を傾けながらゆったりと過ごす時間は、ちょっとエモさもありつつ、きっと贅沢なものになること間違いなし。日頃の疲れを癒すひと時を、レコードと一緒に過ごしませんか?お部屋にはプロジェクターもあるから、YouTubeなどの動画配信サービスにつなげれば、好きな映画やミュージックビデオを流すこともできます。アメニティは、石川・金沢にあるホテル香林居からローンチした、水にこだわるブランド「Petrichor(ペトリコール)」のアイテムが並んでいました。すべて天然由来の成分で製造されていて、自然の中にいるような落ち着く香りときめ細かな泡立ちがとっても心地よい…。ボディクリームも用意されているため、ホテルにいると乾燥しがちなお肌のケアもできるのが嬉しいポイントです。お部屋は、他にも『Superior Twin Room(スーペリアツインルーム)』や、『Delux Double Room(デラックスダブルルーム)』など、友達やパートナー、家族と過ごすのにおすすめのタイプもありますよ。気になるお部屋の料金は?おいしそうなモーニングも◎気になるお部屋の料金をチェック。2025年1月で見てみると、1室ひとりで宿泊する場合は朝食なしの『スタンダードプラン』で税込6160円〜、1室2人で宿泊なら『スタンダードプラン』でひとり税込3850円〜泊まれますよ。リーズナブルな価格設定なのも嬉しいポイント。さらにひとり税込1650円で、食パンやクロワッサンをベースにした、モーニングプレートが食べられるプランもありますよ。提供時間は、午前7時45分〜10時。今回、isutaエディターは残念ながら早朝に出てしまったため、味わうことができませんでしたが、地元の八百屋さんから仕入れた新鮮な野菜やフルーツに、ホテルから徒歩約10分の場所に位置する「CARABINA BREAD STAND(カラビナ ブレッド スタンド)」の食パンを使ったメニューなど、美味しそうなメニューがラインナップ。ドリンクバーとスープバーもあるから、お腹いっぱいに満たされそうです。ひとりでも大切な人とでも、ゆったりと過ごせる「HOTEL SHE, OSAKA」。1年間の疲れを癒しに、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

HOTEL SHE, OSAKA住所:大阪府大阪市港区市岡1-2-5公式Instagram@hotelsheosaka