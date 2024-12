ドジャースの大谷翔平選手が29日、インスタグラムを更新。妻、真美子さんの妊娠を発表した。今年2月に結婚を発表した大谷翔平と真美子さん。大谷は、ピンク色のベビー服、白いベビーシューズ、エコー写真と、その横に横たわる愛犬のデコピンの写真を投稿。「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(小さなルーキーが僕らの家族に加わるのが待ちきれません!)」と添えた。

年の瀬に飛び込んだおめでたい話題に、YouTuberのHIKAKINやアメリカでも活躍するお笑い芸人の渡辺直美らが「おめでとうございます」と祝福のコメント。ファンからも「この年の終わりに最幸のビッグニュースを発信してくれてありがとう!」「ミニショーヘー早く見たい!」などと多くのお祝いの声が届いている。引用:「大谷翔平」インスタグラム(@shoheiohtani)