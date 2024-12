日本の年末の風物詩となった『RIZIN』大みそか大会、その10回目の『RIZIN DECADE』が、聖地・さいたまスーパーアリーナで31日に開催される。記念すべき節目にふさわしく、朝倉未来軍vs.平本蓮率いるブラックローズ軍による対抗戦『雷神番外地』と、1年のストーリーの集大成としてタイトルマッチや豪華カードが並ぶ『Yogibo Presents RIZIN.49』の豪華2部構成で行われる。

ORICON NEWSでは、ブラックローズの大将である平本蓮にインタビューを実施し、『雷神番外地』そして『RIZIN.49』の見どころを聞いた。今年7度目となる単独インタビューで、これまで以上にキレキレに語り尽くしてくれた言葉をできるだけ届けるべく前後半に分けた後編は、ブラックローズのキーマンとなりそうな赤田プレイボイ功輝の底しれない魅力や、久々に対面するであろう朝倉未来への現在の思い、そして鈴木千裕vs.クレベル・コイケ戦や昨年大みそか対戦したYA-MANについて。■赤田プレイボイ功輝は「普通の人でもヒーローになれるストーリー性がある」――チーム・ブラックローズは宇佐美正パトリック選手や篠塚辰樹選手などRIZINで活躍している選手が多いですが、初参戦の赤田プレイボイ功輝選手について教えていただけますか。【平本】青森から上京してきて普通に働いてたんですけど、武尊選手の大ファンになって服とか髪型とか全部マネして、本のサイン会で初めて本人と会ったときにテンションが上って「僕も格闘技をやってるので、いつか武尊選手と戦いです」ってウソをついちゃって、それがきっかけで本当にキックを始めたヤツです。Krushで戦ってたんですけど、所属ジムの代表が性格の悪いヤツでいじめられて辞めてしまって、行き場がなくなって1年前くらいに僕が練習している渋谷のジムに来て。けっこうセンスがあるなと思って僕がアイルランドに行く前後から一緒に練習しました。性格も掴みどころがないけど話すほどに魅力があると思ったので、朝倉未来戦の前に「アルバイト分の給料を払うから、2ヶ月くらい俺の練習に全部付き合え」って付き人みたいになりました。そっから朝倉未来のスタイルを全部覚えさせてずっと練習をやってきて、今年は嫁の次に一番長くいたのが赤田です(笑)。――朝倉未来戦の勝利の“影の立役者”なんですね。【平本】けっこうナメてるところがあって、僕もムカつくこともあるんですけど、なんだか憎めない魅力があるんですよ。僕と一緒に練習しているうちにMMAやったことなかった赤田もみるみる強くなって、喧嘩の強いタイプだからグラップリングもできるし、11月にDEEPのアマチュアルールでMMAに初挑戦したらいきなりKO勝ちして。そのまま大みそかのRIZINにまで出るっていう、ウソから始まった物語が現実になっていくのも面白いです。『超RIZIN.3』のときに「俺が勝ったらお前も大みそかに出られるかもな、青森のお父さんとお母さんが喜ぶぞ。そしたら俺はお前のお母さんに何を買ってもらおうかな」ってふざけて話してたら、本当に決まっちゃって(笑)。――すごいサクセスストーリーですね。【平本】今回も最初はBreakingDownの選手が対戦候補だったけどケガで流れてしまって、代わりに出てきたのが五明選手で、キャリア差があるから僕が最初は断ろうと思ったら赤田は「やります」って即答で。厳しい戦いになると思いますけど、僕と大塚(隆史)さんがついているのがアイツにとって最強の武器になるし、実際にめっちゃ強くなってるので赤田に期待せずにはいられないです。辰樹ってカッコいいし華もあるけど、赤田って「普通の人でもスターになれる」っていう感じで、今の漫画の主人公っぽいのは僕や辰樹じゃなくて赤田なんですよ。『怪獣8号』とか『ヒロアカ』みたいに、普通の人の赤田が成長していく姿に感情移入できる。僕は『ドラゴンボール』のベジータなんで、ザコは瞬殺しますけど(笑)。第1試合だから会場に火を点けてくれたらうれしいけど、あんまりプレッシャーをかけたくない部分もあって、リラックスして勝ちに徹してほしいし、応援したくなる魅力が伝わればいいです。ただ、アイツの普段の喋りはめっちゃ面白いのに、カメラがあるとカッコつけて面白くないから、それはやめろってずっと言ってるんですけどね(笑)。■「大みそかに朝倉未来と久々にあったらハグでもしようかな(笑)」――カード発表会見では赤田選手のヘルメットに的確な指示を飛ばしていました。裏側の動画が公開されて、言葉のセンスやタイミングに驚いているファンも多かったです。【平本】あの会見は僕がいたら出過ぎちゃったので、あれで良かったと思います。冨澤選手とかに全部俺が言い返しちゃってただろうし。ただ、会見の発言はタイミングが絶対に大事で、相手の言うことを全部聞いてちゃダメなんです。『超RIZIN.3』の最初の会見でも、朝倉未来が「負けたら引退」って言ったのを受けて僕が「勝手に引退してください」って返しても、みんな想像がつくじゃないですか。想像の斜め上のことをかぶせようと思って、自分は引退する気もないのに遮って「俺も引退します」っていうことで盛り上ったし、会見でなにか言っても試合で見せてあとから撤回すればいいんで。言ったことを守らないからって死ぬこともないし、ファンの人も俺の発言に信憑性はないと思って見てくれていいです。――今回は軍団対抗戦となっていますが、相手の大将の朝倉未来さんに対して今はどんな感情ですか?【平本】朝倉未来さんは本当にすばらしいプロモーターだと思います。キモいのはアサシン(朝倉信者)ですね。本当にしつこいし、見たくねぇなら見るなってだけの話で、アサシンこそ日本を悪くしてますよ。この前の会見も自分がインフルエンザで休んだら「ビビって来れないのか」って言ってきて、なんで俺が勝ってるのにビビるんだよ、説明しろよ。叩きたいだけってわかるけど、もっと言葉を選べよって話で。朝倉未来とは試合をして以来会ってないので、大みそかの会場であったらハグでもしようかな(笑)。――見どころいっぱいの『雷神番外地』ですが、その後の『RIZIN.49』ではフェザー級タイトルマッチの鈴木千裕vs.クレベル・コイケがメインで行われます。平本選手の考える試合展開は?【平本】どっちも強いんで勝敗予想はできないけど、どっちもくたばれって思いながら見ます(笑)。この試合の結果が来年の自分の試合に関わってくると思うけど、どっちが来てもぶっ飛ばすだけです。■YA-MANにはケンタッキーの写真でエール!? 自身の復帰戦の時期は…――また、1年前の大みそかに対戦したYA-MAN選手は、強豪ストライカーのカルシャガ・ダウトベック選手と対戦します。【平本】楽しみですね。僕は過去に試合した選手は頑張ってほしい気持ちはあるんですけど、ダウトベックはめっちゃ強いから試合前にYA-MANにエールを送る方法をいろいろ考えたんです。年末に試合があるとクリスマスシーズンにめっちゃケンタッキーが食べたくなって、店の前を通るだけで死にそうなるので、その気持ちを汲み取って自分でUberでケンタッキーを頼んで写真を撮って、YA-MANにDMで送りつけました(笑)。頑張ってほしいですけど、煽りににじほネタはいらないですよ。――以前から指摘されていましたね。【平本】YA-MANもモテないキャラを演じようとして中途半端なんですよ。にじほに振り回されてるだけなら面白かったけど、金をいくら使ったとか急にカッコつけて。俺のケンタッキーの写真も「ファンのDMに埋もれすぎて気づかなかった」ってスクショを載せて俺にマウントを取ろうとしてるけど、「コイツのメッセージがキモいからシカトした」でいいじゃないですか。自信のないあらわれだし、あの髪型とともにいいキャラしてるんだから俺がモテ方を全部ノートに書いてプレゼントしてあげようかな。でも、そういうところも可愛らしいからYA-MANをベランダに植えたいですね。玄関の水槽には「シノブガメ」を飼って(笑)。ほかに飼いたいRIZINファイターいるかな。――まさにRIZIN大好きさんですね(笑)。まだまだ聞きたい話はあるのですが、平本選手ご自身の来年のビジョンも教えていただきたいです。【平本】そうですね、桜の散るころに試合ができたらいいかな。その他も含めていろいろな発表があるので楽しみにしてもらいたいです。今年も俺の時代だったけど、来年はもっと俺の時代になります。【平本蓮選手が着用のブラックローズのセットアップは近日発売予定。詳細は平本選手のSNSをチェック】●RIZIN DECADE対戦カード◆『雷神番外地』・第7試合/安保瑠輝也 vs. シナ・カリミアンRIZINスタンディングバウトルール特別ルール:2分6R(100.0kg)・第6試合/細川一颯 vs. 宇佐美正パトリックRIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(77.0kg)・第5試合/野田蒼 vs. 篠塚辰樹RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(58.0kg)・第4試合/富澤大智 vs. 三浦孝太RIZIN MMA特別ルール:5分2R(63.0kg)・第3試合/YURA vs. 朝久泰央RIZIN キックボクシングルール:3分3R(66.0kg)※8オンスグローブ・第2試合/安井飛馬 vs. 黒薔薇くん(鈴木博昭)RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)・第1試合/五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)◆『Yogibo Presents RIZIN.49』・第14試合/フェザー級タイトルマッチ(王者)鈴木千裕 vs. (挑戦者)クレベル・コイケ・第13試合/フライ級タイトルマッチ(王者)堀口恭司 vs. (挑戦者)エンカジムーロ・ズールー・第12試合/ライト級タイトルマッチ(王者)ホベルト・サトシ・ソウザ vs. (挑戦者)ヴガール・ケラモフ・第11試合/女子スーパーアトム級伊澤星花 vs. ルシア・アプデルカリム・第10試合/バンタム級王座次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真・第9試合/フェザー級久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第8試合/フェザー級YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック・第7試合/バンタム級福田龍彌 vs. 芦澤竜誠・第6試合/ヘビー級上田幹雄 vs. キム・テイン・第5試合/59キロ神龍誠 vs. ホセ・トーレス・第4試合/ライト級矢地祐介 vs. 桜庭大世・第3試合/フェザー級武田光司 vs. 新居すぐる・第2試合/ヘビー級貴賢神 vs. エドポロキング・第1試合/バンタム級大雅 vs. 梅野源治・第0試合/RIZIN甲子園 決勝戦 バンタム級横内三旺 vs. 斉藤健心