いよいよ開催まで残り2日となった、RIZINの大みそか10回目の大会『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)。1年のストーリーの集大成としてタイトルマッチや豪華カードが並ぶ『Yogibo Presents RIZIN.49』と、朝倉未来軍vs.平本蓮率いるブラックローズ軍による対抗戦『雷神番外地』の2部構成となり、異なる魅力を持つ2つの大会がRIZINの10年目の幕を開ける。

今年の夏に朝倉未来にKO勝利しRIZINの主役となった平本蓮は、今回は残念ながら負傷のため試合をすることはできないものの、軍団を率いるプロデューサー的な立場で大会を盛り上げている。ORICON NEWSでは恒例となっている平本への大会直前インタビューを行い、『雷神番外地』そして『RIZIN.49』の見どころを聞いた。予定時間を超えてたっぷり語ってくれたため、前後編に分けてお届けする。前編は大みそか大会への思い、そして大レスバトルを繰り広げた安保瑠輝也への本音を包み隠さず語り尽くす。■「K-1が発掘した選手はスゴい」両チームに参戦&RIZIN.49にも多数出場――RIZINの10回目の大みそかは軍団を率いての参加となりましたが、試合をするのとは違った面白さがありますか?【平本】そうですね。K-1を辞めて初めて一人でRIZINの事務所に行ったときとか、最初の記者会見とか、いろんなことをしみじみと思い出しちゃって。右も左もわからなかった自分が、ちょっとずつ影響力がでてきて、RIZINのメインを何度も任されて、対抗戦の代表としてチームと一緒に大みそかに出る。自分は選手としてはまだまだですけど、RIZINから求められて大みそかを盛り上げていって、自分がちょっと大きくなれた気がするし、必要とされることはすごくうれしいですね。「平本が出るならPPV買わない」ってアンチもいますけど、絶対に買うだろって(笑)。そう言われるのも正義だし、太田忍だったらこんな言われないでしょ。――先日もまたSNSでバトルしていましたね。【平本】太田忍は可愛いからペットで飼いたいですね。売ってるペットショップがあったら教えてください(笑)。外来種のワニガメみたいだから水槽も用意しなきゃ。なんかポケモンみたいですよね、「シノブガメ」とか(笑)。ただ、強さは認めてますよ、オリンピックでレスリング銀メダリストですから。――『雷神番外地』は朝倉未来軍との対抗戦なので、カードを考えていくうえでBreakingDownの選手の情報は調べたのでしょうか?【平本】SNSでBreakingDownの情報が流れてくるし、コンテンツとして面白い部分はあるから、全員じゃなくても目立っている主要メンバーは知っていました。でも、今回のメンバーはBreakingDownじゃないでしょ(笑)。五明宏人選手と安井飛馬選手はDEEPで戦ってるし、YURA選手はただのRISEファイターだし。細川一颯選手は唯一のBreakingDownの選手だと思いますけど、いいセンスを持っているし顔もカッコいいから人気が出そうですね。――選手としてしっかり分析されているんですね。【平本】朝倉未来研究家ですから(笑)。ただ、こめおとかレオとかそういう選手が出てほしいと思いましたけどね。レオの偽物、じゃなくて野田蒼選手もK-1甲子園で優勝したりKrushで戦っていて、今回の対抗戦の選手たちを見たときに元K-1系の選手ってすごい活躍してますよね。こっちのチームは篠塚辰樹と赤田功輝が出身で、朝久泰央選手とカリミアンは今もK-1。相手チームも野田、冨澤大智、あと安保(瑠輝也)。『RIZIN.49』には(芦澤)竜誠くんや久保優太も出るし、K-1が発掘した選手ってスゴいですよ。――今回は参戦しませんが皇治選手もですね。【平本】忘れてました、っていうか引退したんじゃないんですか?SNSで「皇治を倒したら1000万」みたいな企画やってて、秋山成勲さんに絡んでましたけど、秋山さんはガチでキレてるのか演技なのかちょっと考えちゃいましたよ(笑)。■「あの段階でも本気で安保とやるつもりだった」提示された体重は「アホな話」――ブラックローズを率いる立場として選手に期待することは?【平本】対抗戦はキャリア差のある試合もあるけど、ブラックローズの選手たちはこの大舞台で絶対にあんなヤツらに負けてほしくない、圧倒的にブチのめしてほしいっていうより負けないでくれ、っていう気持ちが一番強いです。安保はカリミアンの反則パンチで失神したら面白いと思いますけど(笑)。――安保選手とはクリスマスイブの夜に激しいレスバトルで、ファンも大注目でした。平本選手は本気で試合をやるつもりだったんですか?【平本】もちろんです。いろんな話を詰めている段階だったのに「俺とやろうぜ」って絡んできて、「70キロならやるよ」って本気でした。ケガをしてても余裕の相手だから簡単にひねってやろうと思ったら、「75キロでやろう」てバカじゃねぇの?俺がフライ級(57キロ)の堀口恭司選手や朝倉海選手に「67でやるぞ、ビビってんの?」って言ってるのと同じじゃないですか。そんなアホな話はありえないし、安保もRIZINに「盛り上がると思ってやりました」ってガチで反省してたみたいで(笑)。――カリミアン戦の会見後のインタビューで安保選手が「平本はカッコよさを履き違えている。あれに憧れる人が増えたら困るし、日本が良くならない」と対戦表明の意思を明かしていました。【平本】お前が言えたもんじゃないだろ。これはもう詐欺師のやり方ですよ。「世の中のためには良くない」って詐欺師はみんな言うんですけど、そもそも世の中のために行動する人間なんてほぼいないし、普通の人は自分と周りの人間が良ければいいって考えだし。安保だって自分がおいしくなりたいだけなのに、「世の中が〜〜」って言い出してる時点で、もう詐欺師です。単純に「平本が気に入らない、アイツは間違ってる」でいいじゃないですか。格闘技界を考えるなら、トッププロのお前がBreakingDownの人気に乗っかってその舞台に降りていって、そこで試合やって強さを見せるのがカッコいいのかよ。その舞台でこめおとかレオがプライドを持って戦うのは素晴らしいことですよ。でもそこに安保が出るのって、プロ野球選手が草野球に出てホームラン打ってドヤ顔するのと一緒じゃないですか。これまでおいしいとこ取りしてきたお前が格闘技界を語るな。■「1年後にこのインタビューを見て『安保はMMAやらなかった』って爆笑してますよ」――平本選手も安保選手の行動に思うところがあるんですね。【平本】お前はお前のために頑張れ、俺も自分の嫁とか家族のために少しでも稼ごうって頑張るから。それが本当の原動力じゃないですか。世の中のためって言うなら、お前は今年ユニセフにいくら寄付したんだよ、子どもたちを何人救ったんだよ。YouTubeの収益やスポンサー代も全部ひっくるめて全部寄付したのなら「コイツは世の中のためにやってるな」って説得力があるから、それぐらいやってから俺に言ってこいよ。――安保選手は「平本とはMMAで決着をつける」と宣言していました。【平本】(即答で)絶対にアイツはやらないです。断言します、絶対に安保はMMAをやらない。最近の安保はパッキャオといい試合をして世間的な評価が上がっていたし、俺をディスれば俺のアンチが味方するから、ちょっと勘違いしてたんですよ。それで俺にケンカを売ったら久々に攻撃されて傷心モードになって、周りの評価を上げるために「MMAで決着」って言ってるけど絶対にやる気はない。やるつもりのない政策を掲げてるクソみたいな政治家と一緒で、1年後にこのインタビューを見て「安保は結局MMAやらなかったね」って爆笑してますよ。全財産を賭けられるなら賭けたいです。――インタビューでは「ガルシア戦が終わったらボクシングをやりたい気持ちは多分ないと思う」とも語っていましたが。【平本】じゃあONEに行ってエンタメのできないキックで勝負すればいいけど、めちゃくちゃ修羅の道だからそっちも行かない。K-1で最強だった野杁正明選手が、無名の若手とやって負けましたけど、K-1でよくわからない外国人と試合して消耗するより、広い世界に挑戦して負ける姿のほうが圧倒的に美しくてカッコいいじゃないですか。応援していたから勝ってほしかったけど、負けて悔しそうにしている野杁選手が本当に美しい。武尊選手もロッタンと戦うためにONEに行ったら、ロッタンが負傷して代打でもっと強いスーパーレックみたいなバケモノが出てきて、いいところを見せたけど負けてしまった。復帰戦でも最初はダウンを取られたけど、それを巻き返して勝利した。めちゃくちゃ美しいじゃないですか。あれをやってる人たちに僕が怒られるなら「確かにあなたがやっていることは素晴らしい」と認めつつ、「僕たちがやってることもスゴいです」って討論になりますけど、安保みたいなおいしいとこ取りしかしないやつに何を言われても「まずお前の生き方を見直せよ」ってだけですね。【平本蓮選手が着用のブラックローズのセットアップは近日発売予定。詳細は平本選手のSNSをチェック】●RIZIN DECADE対戦カード◆『雷神番外地』・第7試合/安保瑠輝也 vs. シナ・カリミアンRIZINスタンディングバウトルール特別ルール:2分6R(100.0kg)・第6試合/細川一颯 vs. 宇佐美正パトリックRIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(77.0kg)・第5試合/野田蒼 vs. 篠塚辰樹RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール:3分3R(58.0kg)・第4試合/富澤大智 vs. 三浦孝太RIZIN MMA特別ルール:5分2R(63.0kg)・第3試合/YURA vs. 朝久泰央RIZIN キックボクシングルール:3分3R(66.0kg)※8オンスグローブ・第2試合/安井飛馬 vs. 黒薔薇くん(鈴木博昭)RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)・第1試合/五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)◆『Yogibo Presents RIZIN.49』・第14試合/フェザー級タイトルマッチ(王者)鈴木千裕 vs. (挑戦者)クレベル・コイケ・第13試合/フライ級タイトルマッチ(王者)堀口恭司 vs. (挑戦者)エンカジムーロ・ズールー・第12試合/ライト級タイトルマッチ(王者)ホベルト・サトシ・ソウザ vs. (挑戦者)ヴガール・ケラモフ・第11試合/女子スーパーアトム級伊澤星花 vs. ルシア・アプデルカリム・第10試合/バンタム級王座次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真・第9試合/フェザー級久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・第8試合/フェザー級YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック・第7試合/バンタム級福田龍彌 vs. 芦澤竜誠・第6試合/ヘビー級上田幹雄 vs. キム・テイン・第5試合/59キロ神龍誠 vs. ホセ・トーレス・第4試合/ライト級矢地祐介 vs. 桜庭大世・第3試合/フェザー級武田光司 vs. 新居すぐる・第2試合/ヘビー級貴賢神 vs. エドポロキング・第1試合/バンタム級大雅 vs. 梅野源治・第0試合/RIZIN甲子園 決勝戦 バンタム級横内三旺 vs. 斉藤健心