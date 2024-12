◆大谷翔平選手&真美子夫人に第1子

【モデルプレス=2024/12/29】米大リーグ(MLB)のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が29日(日本時間)、自身のInstagramにて、妻・真美子夫人が第1子を妊娠していることを公表した。大谷選手は「can't wait for the little rookie to join our family soon.(小さなルーキーがもうすぐ、家族の一員になるのが待ちきれない)」と写真を投稿。薄ピンク色のベビー服と小さなベビー靴とともにエコー写真が添えられており、そばには愛犬のデコピンが横たわっている。大谷選手は、2024年2月に自身のInstagramにて結婚を発表。「新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人(1匹も)で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆さまと共に歩んでいけたらと思っております」と妻と愛犬・デコピンとの今後の生活に意気込みを語っていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】