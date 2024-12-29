Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬3ÅÙÌÜ¤Î½ÐÆ¬µñÈÝ¡¡´Ú¹ñÁÜººËÜÉô¡¢ÂáÊá¾õÀÁµá´Þ¤á¸¡Æ¤
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï29Æü¸áÁ°10»þ¤ËÕú»á¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Õú»á¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Õú»á¤Ï18Æü¤È25Æü¤Ë¤â¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤òµñ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÐÆ¬µñÈÝ¤Ï3ÅÙÌÜ¡£
¡¡¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÏÕú»á¤ËÂÐ¤·¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤é¤òÁÜºº¤¹¤ë¡Ö¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¡×¡Ê¸øÁÜ½è¡Ë¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÏÆâÍð¤ä¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÕú»á¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÕú»á¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÁÜºº¤è¤ê¤â·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡Ë¿³È½¤Î¼êÂ³¤¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÕú»á¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸øÁÜ½è¤ÎÁÜºº¸¢¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29ÆüÃæ¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÜººËÜÉô¤ÏÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò´Þ¤á¡¢ÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡á³À¥½©É§¡Ë